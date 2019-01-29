«Злука» и обманы вождей

Благополучное, гуманное, стабильное и одно из старейших государств Европы – Швейцарская Конфедерация. Взяв её успешный опыт «за образцы», можно отладить жизнь и в Украине. Но поставленные нами руководить тянут в иную путь, норовя «пояснять» вредные затеи – лжепосылами с перевиранием фактов истории. В ряду таких лукавств – восхваление неудавшейся «злуки» ЗУНР, 100-летие которой отмечали в «День Соборности» 22 января с.г.. Ту историческую драму объявляют «успехом» борцов за самостийность, а их роковые ошибки не только отрицают, но и повторяют в наше время. Поэтому остается актуально замечание В. О. Ключевского:

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

Должок президента Порошенко перед Соборностью Украины

Традицию чествовать 22 января День Соборности ввели в 1999 г. по Указу тогдашнего президента Л. Кучмы (в рамках его предвыборной кампании). А в год 100-летия принятия Универсала (Указа – авт.) Директории УНР о вхождении в ее состав Западно-украинской Народной Республики публике на пару дней сделали редкий подарок: выставили в Национальном музее истории Украины для свободного обозрения оригинал того акта. Именно его презентовал сто лет назад на митинге в Киеве глава Директории Владимир Винниченко, первым подписавший этот документ (еще пять подписей поставили Симон Петлюра и другие члены Директории).

А в марте этот исторический документ (сбереженный в фондах спецхрана) запланировано отправить в загрантур в Нью-Йорк для показа иностранцам, включая потенциальных избирателей на выборах 31 марта.

Такая эксплуатация ценного исторического артефакта (не способствующая его сбережению) проводится впервые, и не от «хорошей жизни»: понадобилось чем-то отличить чествование «злуки» в год её 100-летия, а вариантов – маловато. Ведь провален главный обещанный к юбилею проект – сооружение и открытие в Киеве монумента Соборности Украины. Соответствующее указание П. Порошенко дал еще в 2014 году в Указе № 984. Затем в 2016 году (в годовщину Соборности) это задание продублировали в Указе № 17, где в пункте 8 четко прописано:

«…вжити заходів з метою завершення проектування та спорудження у місті Києві монумента Соборності України та його урочистого відкриття до 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (22 січня 2019 року);».

Но поручение так и осталось невыполненным, при этом никто не наказан, как будто и не очень-то намеревались, прописав в президентской канцелярии – для «красного» словца. И о том даже вспомнили участники устроенной по случаю 100-летия Соборности церемонии, где по-королевски блистал П. Порошенко (с супругой). А цветы они возлагали не к памятникам главным инициаторам включения ЗУНР в УНР В. Винниченко и Е. Петрушевичу, а к установленным в центре Киева памятным знакам… первым жертвам январских боестолкновений в ходе «Евромайдана».

Логика такого поминания Соборности сеет подозрение о злой иронии, но, видимо, президенту (как и отмеченному В. Высоцким Жирафу) – видней. Именно он своим Указом в 2015 году повелел так отмечать важные даты новейшей государственности Украины: чтобы его подчиненные и политические партнеры не забывали о своеобразном «крещении» кровопролитием 2014 года с пожарами и трупами на улицах европейской столицы. С другой стороны, есть процедурная проблема: в Киеве не установлено ни одного памятника В. Винниченко и Е. Петрушевичу (недолюбливают тех социалистов-идеалистов нынешние «можновладцы»). А кроме того, психологи криминалистики давно открыли особенность поведения участников потрясающих событий: их «манит» место происшествия и не отпускает память. Зато историческую память о былой «злуке» и ее результатах многие хотят как-то «подчистить».

Маленькая фальшь монетчиков – «вещдок» лжи политиков

Убытки («отрицательное сальдо») от внешней торговли достигли в Украине (без учета экономик Крыма и ОРДЛО) в 2018 году рекорда в $8 млрд. Она вместе с «трудовой эмиграцией» миллионов украинцев подрывает благосостояние остающихся жителей разоряемой страны, но распорядители казны не спешат латать финансовые бреши, зато не упускают поводы для «пиара»... растрат на спорные «нужды», включая череду чествований.

Важным новым бизнесом Нацбанка Украины (просрочившего замену изношенных купюр малых номиналов) стал выпуск юбилейных монет. Одну из них приурочили к 100-летию подписания Универсала УНР о «злуке» и на том сувенире наглядно показали... как фальсифицируют историю страны. Изобразив на реверсе юбилейной монеты фрагмент текста прославляемого Универсала, его исказили в угоду пропагандируемым мифам. Изменили на поделке написание ряда ключевых слов:

«ОДНИНІ ВОЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОЇ ЧАСТИНИ

ЄДИНОЇ УКРАЇНИ – ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

(ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА І УГОРСЬКА УКРАЇНА) І НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАЇНА.

ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІЇ, ЯКИМИ ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАЇНИ».

В реальности же эти слова и весь текст Универсала (хорошо известные не только узкому кругу архивистов) были написаны с рядом отличий:

«ОДНИНІ ВО ЕДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОІ

ЧАСТИНИ ЕДИНОІ УКРАІНИ – ЗАХІДНО – УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА

/ ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, І УГОРСЬКА УКРАІНА / І НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАІНА.

ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІЇ, ЯКИМИ ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМІРАЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАІНИ».

Сравнив фальшивку НБУ и оригинал, найдём отличия в грамматике написания ряда слов («народня», например) и буквенного обозначения гласных звуков. Особенно примечательна подмена в рассматриваемом тексте написания топонима «Украина», как писали киевские грамотеи из УНР, обходясь без буквы «Ї». Ныне, после «украинизации» письменности в 1920-х годах при власти большевиков, это слово пишут в йотированном варианте: «Україна». Т. е. буквы наглядно доказывают, что современная украинская грамматика создана в более поздний период в УССР – при режиме большевиков и коммунистов. А значит, самые ярые из сторонников «декоммунизации» остаются пользователями гонимой ими культуры, и их уверения о происхождении от «древних казацких родов» – фальшь.

С другой стороны, очевидна (известная исследователям) искусственность проделанного (и возобновленного) обособления (разлуки) современной украинской кириллицы от общеславянских корней. Авторы чествуемого Универсала к такому не стремились, а наоборот, отстаивали общепонятные элементы письменности в бывшем юго-западном крае Российской империи и «украинско-русинской» на землях Галичины.

А внедрение в УССР «ї» в написание «украин», «краин» имело важное ритуально-политическое значение: так попытались скрыть смысловое единство этого слова с непрестижным смыслом «окраина» (хотя сербы, например, не сочли нужным маскировать положение своих «Краин»).

Но эти «лингво-политические» нюансы – бледнеют рядом с былыми интригами, в которых возникла и почила «злука» ЗУНР с УНР.

Небрежение западных держав и измена профессионального сепаратиста

Глава ЗУНР обратился к Директории УНР с предложением присоединить Западную Украину (Галичину, Буковину и Закарпатье) еще в декабре 1918 года, когда сечевые стрельцы пытались противостоять наступлению польских войск Пислудского, получивших военно-техническую и финансовую помощь Франции. А 3 января потерявшие Львов и вытесненные в Станислав (Ивано-Франковск – авт.) руководители ЗУНР спешно провели «сессию Украинской Национальной Рады» и там утвердили своим законом готовность войти в состав УНР.

Глава УНР В. Винниченко решился издать Универсал о Соборности лишь в январе (приурочив это к 1-й годовщине издания Универсала о Самостоятельности УНР). Главным препятствием для такого логичного решения была опасность для УНР вступать (ради западно-украинских соратников) в военное противостояние с поляками и Антантой. Идеалист Винниченко всё же рискнул принять достойное решение – объединяться.

Но военными силами УНР управлял не писатель В. Винниченко, а другой литератор и профессиональный революционер

С. Петлюра. Тот давно боролся за отделение от России максимально большего числа территорий и с 1917 года отличился в развале управления войсками Юго-западного фронта (что открыло немцам и австрийцам путь в Украину и ее оккупацию в 1918 году) и в разжигании конфликта между Центральной Радой и большевиками, взявшими власть в России. Договоренности с последними он для себя исключал, и после того, как в ноябре 1918 года в результате революции в Германии пали режимы кайзера и цесаря Австро-Венгрии, остро встал вопрос о поиске «заступников» от российских и украинских большевиков. После неудачного ситуативного альянса с Главкомом «Вооруженных Сил Юга России» генерала А. Деникина (получившего поддержку стран Антанты), Петлюра стал активно искать контактов с французами для перехода под их протекторат.

Руководство Антанты предпочло иметь главными «партнерами» поляков, восстановив Речь Посполитую. Утратив контроль над Приднепровьем, перебравшийся в Винницу вместе с правительством УНР, С. Петлюра решился стать младшим партнером нового польского правительства. А для этого потребовалось… признать власть Польши в Галичине, Волыни (находившейся в 19 веке в составе России), части Полесья. И этот «герой революции» пошел на такую уступку, предав «соратников» из Галичины.

В качестве официальной претензии к Петрушевичу сторонники Петлюры указывают заключение им от лица ЗУНР временного военного (Зятковского) соглашения с деникинцами (против поляков).

Но это случилось лишь 6 ноября 1919 года, когда войска Украинской Галицкой Армии, потерпев к концу лета поражение от наступавших с разных сторон войск Польши, Чехословакии и Румынии, были вытеснены на восток от Збруча. Но еще в июне 1919 года руководство УНР под давлением Петлюры осудило (за «недемократичность») установление Петрушевичем с согласия соратников по ЗУНР единоначалия под управлением «диктатора». С того момента де-факто Универсал о «злуке» перестали выполнять обе стороны.

Различия в ориентациях на внешних союзников развели тогда участников Украинской революции по разные стороны линии фронта. Увы, эту же стратегическую ошибку повторяют нынешние власти Украины. В своей речи 22 января «по случаю Злуки» П. Порошенко подтвердил намерение раскалывать общество по линии церковного противостояния и талдычил о своем «курсе на вступление в НАТО и Евросоюз». Но такое сокращение правосубъектности не только противоречит Конституции Украины, но и не имеет прочной поддержки даже половиной граждан. Увы, заигравшихся в политическое самоуправство «история ничему не учит, а только наказывает…».