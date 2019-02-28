 Второй Всеукраинский рейтинг Топ 100 «Гордость и красота Украины» пройдет в Одессе!

Вчера состоялась пресс-конференция в студии УНИАН, посвященная презентации второго Всеукраинского ежегодного рейтинга «Гордость и красота Украины», который впервые был проведен в Одессе в 2017 году. Рейтинг направлен на формирование положительного имиджа украинских женщин и мужчин - красивых, умных, успешных, реализованных в социуме.

Был представлен проект - Всеукраинский рейтинг Топ 100 «Гордость и красота Украины». На пресс-конференции присутствовали Наталия Бондарчук - Вице-президент Исследовательского института развития демократии и одновременно лицо проекта Топ 100 «Гордость и красота Украины» 2018 года, Эльвира Гаврилова - продюсер проекта и главный редактор журнала «Financoff», Богдан Терзи - финансовый эксперт, Анастасия Бондарчук - Топ 100 «Гордость и красота Украины» дети 2018 года. Участники пресс-конференции ответили на несколько интересующих всех вопросов и приоткрыли завесу тайны касательно того, кто и как становится призером рейтинга.

В жизни я профессионально занимаюсь юриспруденцией. На конкурс попала во многом случайно и неожиданно для себя победила, оказавшись на глянцевой обложке. Все было хорошо организованно, очень красиво. Я искренне благодарна за все Элльвире – человеку большой прекрасной души. То, что она делает очень важно для нашей страны, которая переживает трудные времена. Людям надо подарить надежду на лучшее будущее, показав пример успешных, и Эльвира с прекрасно с этим справляется,

- отметила Наталия Бондарчук.

Само торжество и объявление победителей пройдет 22 марта, в Одессе, в легендарном Оперном театре. Длиннейшая в Европе красная ковровая дорожка, тысячи приглашенных, невероятная шоу-программа и многое другое ждет вас на самом ожидаемом событии весны!