 Второй Всеукраинский рейтинг Топ 100 «Гордость и красота Украины» пройдет в Одессе!

Вчера состоялась пресс-конференция в студии УНИАН, посвященная презентации второго Всеукраинского ежегодного рейтинга «Гордость и красота Украины», который впервые был проведен в Одессе в 2017 году. Рейтинг направлен на формирование положительного имиджа украинских женщин и мужчин - красивых, умных, успешных, реализованных в социуме.
Был представлен проект - Всеукраинский рейтинг Топ 100 «Гордость и красота Украины». На пресс-конференции присутствовали Наталия Бондарчук - Вице-президент Исследовательского института развития демократии и одновременно лицо проекта Топ 100 «Гордость и красота Украины» 2018 года, Эльвира Гаврилова - продюсер проекта и главный редактор журнала «Financoff», Богдан Терзи - финансовый эксперт, Анастасия Бондарчук - Топ 100 «Гордость и красота Украины» дети 2018 года. Участники пресс-конференции ответили на несколько интересующих всех вопросов и приоткрыли завесу тайны касательно того, кто и как становится призером рейтинга.
Само торжество и объявление победителей пройдет 22 марта, в Одессе, в легендарном Оперном театре. Длиннейшая в Европе красная ковровая дорожка, тысячи приглашенных, невероятная шоу-программа и многое другое ждет вас на самом ожидаемом событии весны!