АНОНС Слова № 14 1343 ВИДЕО

Вот все-таки в хорошей стране мы живем! Что бы о ней ни говорили, чтобы здесь не происходило, все-таки наши люди – молодцы! Долго и нудно терпеть того, кто им не нравится – не будут! И когда президента ну уж совсем никто не любит и не хочет, никакой административный ресурс не поможет! Так было с Ющенко, так будет и с Петей! И пусть порохоботы тысячу раз кричат: что теперь случится со страной? Ничего не случится! Все самое худшее уже при пете случилось! Начнем с того, что он просто потерял весомую часть страны… Кстати, именно из-за политики ненависти потерял!

Все! Хватит ненависти! Теперь, как говорил барон Мюнхгаузен: Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! По крайней мере у нас в стране жить не скучно.

Сегодня в анонсе 14 номера газеты «Слово» мы расскажем вам не только о выборах – но еще и о других интересных событиях, произошедших в городе, стране и мире.

Антон Кравчик. «Зеленский лидирует в первом туре. Впереди дебаты...»

Влиятельное американское издание «Политико» анализируя причины успеха на выборах Владимира Зеленского, отмечает, что «больше всего Зеленского поддерживают русскоязычные восточные регионы страны».

Надо же - выходит для американского агентства это откровение, что у нас в стране вообще-то много русскоязычных… Хотя, я думаю, в случае с Зеленским суть совсем не в том.

-

Если в первом туре Порошенко сражался с мифическим Путиным, то во втором ― с «марионеткой Коломойского». Понятно, что Зеленский принижен дальше некуда. Президент в своей речи даже не назвал его по фамилии. Но всё же хотелось бы понять ― куда делся Путин? Об этом и о том, как будет развиваться дальше предвыборная компания – читайте в материале Антона Кравчика.

-

Игорь Назаренко. «Если завтра Зе президент»

Вы говорите: мысль о том, что завтра Зе президент, Вас настораживает. Потому что Вы успели застать начало революции 1991 года, которая никак не может завершиться в нашей стране. Вы считаете, что приход к власти Зеленского обязательно означает продолжение революций? Мне кажется, скорее победа Пети, в которую естественно никто не поверит, спровоцирует очередной майдан…

-

У Петра Алексеевича в этом смысле абсолютно уязвимая позиция и вызвана она тем, что вот уже пять лет играл не свою роль. Будучи плоть от плоти выходцем из «партии начальников», русскоязычный Порошенко усердно играл роль этакого залихватского дерьмократа-бандеровца, показного ненавистника России и всего русского. Получилась гремучая смесь в природе не встречающаяся, потому от выступлений Петра Алексеевича всегда отдавало душком фальши и переигрывания. Что не могло не раздражать зрителя вне зависимости от политических взглядов. Зеленский же занял откровенно либиральную позицию окружив себя соросятами и признавшись в лояльности к реформам Супрун. Этот вектор уже был задействован после майдана и кроме разорения стране ничего не принес. Неискренний Порошенко и оголтелые соросята – поистине выбор без выбора.

-

Никита Додон «Админресурсом по Мечте»

Ведущие СМИ мира уже отметили, что советники нынешнего президента Украины Петра Порошенко недооценили степень ненависти сограждан к нему и творимому при нем «дерибану», «мародерству», «ценоциду», насилию над правами и свободами «маленьких украинцев». Ведь даже угнетаемые «бюджетники» проявляли смекалку, чтобы проголосовать против него. И все-таки гарант во втором туре…

-

«Недовольство народа руководством Порошенко глубоко укоренилось в массах», – так объяснили итоги выборов в американском издании «Politico». А их коллеги из «New York Times» назвали успех протестного голосования за кандидата Зеленского – «разгромным укором политическому классу». И, подсказывая украинцам спасительный рецепт, напомнили: в следующие три недели предстоит серьезная схватка с Порошенко и его админресурсом». В чем же суть и особенности явления, стыдливо именуемого «админресурсом»? Об этом – читайте в материале Никиты Додона.

-

Ну и, пожалуй, достаточно о выборах! В преддверии очередной годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, мы не могли в номере обойти стороной тему войны, не поговорить о еще живых ветеранах. Этой теме посвящены сразу несколько материалов номера.

Элла Алыбина «10 апреля: помните – да обрящете» Дарина Чайковская «Участники обороны Одессы - в зоне особого внимания парламентария Сергея Кивалова»

-

И оба этих материала по сути об одном- об исторической памяти, которую мы ни в коем случае не должны потерять! Если хотим оставаться народом, нацией, если не хотим потерять себя, свою культуру, свою идентичность. Одесса героически оборонялась долгих 73 дня и стала первым городом в Украине, который удостоился звания Города-Героя. Медалью «За оборону Одессы» были награждены свыше 30 тысяч наших соотечественников. Мы должны всегда это помнить!

-

Продолжает тему 10 апреля Антон Кравчик, в своей статье Праздник Освобождения Одессы как прообраз Великой Победы, автор проводит параллель между двумя праздниками. Зачем пропаганда пытается ОБЕСЦЕНИИТЬ достижения нашего, тогда еще советского народа, зачем хочет лишить нас духовных корней?

-

Массированная атака на глубинные пласты общественного сознания и народной Памяти имеют целью хитроумную подмену смыслов через иезуитское жонглирование словами, а по сути обнуление героического прошлого, что равно деградации человечности. Общественные ценности являются долгосрочными ориентирами, позволяющими обществу сохранять свою идентичность – оставаться самим собой. Поэтому судорожные попытки нынешней власти лишить нас духовной опоры обречены на провал!

-

Ну а я еще раз напоминаю, что все материалы, о которых мы только что рассказали, и еще много интересного вы найдете в 14 номере газеты «Слово»