Одесский историк представил Одессу в Стенфорде

В одном из самых авторитетных университетов США, Стенфорде, историк из Одессы представил исследования о мультикультурности нашего города.

В Центре восточноевропейских и евразийских исследований Стенфордского университета ученый Александр Пригарин представил книгу «Этнология Одессы с исторической и современной точек зрения». Одесса в европейских векторах, судьба города в антропологической перспективе, – предмет многолетнего исследования коллектива одесских историков под руководством этнолога, доктора наук А. Пригарина.

- Одесса является показательным примером космополитического города Восточной Европы, - отметил А. Пригарин в своем докладе перед коллегами из университета США.

Город, основанный в 1794 году, развивался стремительно по сравнению с другими европейскими полисами. Главными характеристиками развития и своеобразия Одессы являются его успешная торговля и поликультурная структура населения. Первая характеристика хорошо изучена, и историография проблемы широко представлена. Вторая, мультикультурализм, использовалась только на уровне повседневных практик. Какова роль этого «плавильного котла» в истории Одессы? Как изучается это явление? Какой опыт взаимодействия культурных традиций можно применить за пределами Одессы?

Спикер рассмотрел эти вопросы в лекции, отражающей результаты урбанистического исследования межкультурного портового города. Слушателями лекции одесского ученого стали коллеги из Стенфорда, эксперты по межкультурным и этнологическим практикам.

Справка: Александр Пригарин - доцент кафедры археологии и этнологии Одесского национального университета им. Мечникова, специалист в области этнологических исследований, автор многочисленных книг и статей. Организатор встречи - Институт по связям науки и общества (Женева, Швейцария)