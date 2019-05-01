В Одессе прошел масштабный субботник:«Я одессит – мне не всё равно»

В Одессе состоялся масштабный субботник. Социально активные жители нашего города приводили в порядок Дюковский парк, Лузановку, 411 батарею и Трассу здоровья. Данное мероприятие организовано общественной платформой «Я одессит, мне не всё равно», одним из активистов которой является известный одесский ресторатор Алексей Леонов. К одесскому флешмобу уже присоединились Николаев, Херсон, Днепр, Запорожье, Харьков, Полтава, Чернигов, Киев, Черновцы и Северодонецк.
Одесситы приходили на уборку целыми семьями, к субботнику присоединялись и просто мимо проходящие и гуляющие рядом одесситы. Даже так получилось, что на всех желающих принять участие в масштабной уборке города не хватило перчаток, а поэтому некоторым приходилось снимать с руки одну перчатку и делиться ею с другим человеком. В итоге всего за два часа удалось собрать 9 тонн мусора, который погрузили в 4 грузовика и вывезли на свалку. А трасса Здоровья и другие зелёные зоны нашего города заиграли чистотой и весенней свежестью.
Студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия», которые традиционно организовывают субботники по благоустройству и озеленению нашего города, с радостью присоединились к этой масштабной общегородской акции в очередной раз показав, что они не безразличны к городским проблемам.
- рассказала студентка Одесской Юридической академии Алина Паламарчук.
- делится студентка Юракадемии Марина Албул.
Студенты и преподаватели Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета регулярно выходят на субботники на склоны и набережную 8-й станции Большого Фонтана, благоустраивают городские парки, территорию бывшей Межрейсовой базы моряков, улицу Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, а также Общеобразовательную церковно-приходскую школу. Много лет назад в вузах провозгласили идею, что каждый студент и каждый преподаватель должен посадить хотя бы по одному дереву, это идея была с восторгом воспринята и поддержана как студенческим, так и преподавательским коллективом.Всего в рамках программы по озеленению, которая инициирована руководством университетов, в городе высажено более 20 тысяч деревьев и кустов. Деревья уже окрепли, достаточно выросли - есть целые тенистые аллеи, высаженные руками студентов и преподавателей Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Ребята, приехавшие к нам учиться из других городов, а в НУ «ОЮА» и МГУ учатся молодые люди со всех без исключения регионов Украины, всегда с радостью присоединяются к озеленению нашего города, ведь таким образом они благодарят Одессу за гостеприимство и оставляют о себе хорошую память в городе, ставшем для них родным на время учёбы.