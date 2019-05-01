В Одессе прошел масштабный субботник:«Я одессит – мне не всё равно»

В Одессе состоялся масштабный субботник. Социально активные жители нашего города приводили в порядок Дюковский парк, Лузановку, 411 батарею и Трассу здоровья. Данное мероприятие организовано общественной платформой «Я одессит, мне не всё равно», одним из активистов которой является известный одесский ресторатор Алексей Леонов. К одесскому флешмобу уже присоединились Николаев, Херсон, Днепр, Запорожье, Харьков, Полтава, Чернигов, Киев, Черновцы и Северодонецк.

Одесситы приходили на уборку целыми семьями, к субботнику присоединялись и просто мимо проходящие и гуляющие рядом одесситы. Даже так получилось, что на всех желающих принять участие в масштабной уборке города не хватило перчаток, а поэтому некоторым приходилось снимать с руки одну перчатку и делиться ею с другим человеком. В итоге всего за два часа удалось собрать 9 тонн мусора, который погрузили в 4 грузовика и вывезли на свалку. А трасса Здоровья и другие зелёные зоны нашего города заиграли чистотой и весенней свежестью.

Студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия», которые традиционно организовывают субботники по благоустройству и озеленению нашего города, с радостью присоединились к этой масштабной общегородской акции в очередной раз показав, что они не безразличны к городским проблемам.

Организация "Я одессит и мне не все равно" проводит различные акции, чтобы сделать улицы нашего города и окружающую природу чистой. Я хоть и не родилась в Одессе, но на протяжении обучения в Юракадемииучаствовала в различных субботниках, акциях по уборке и облагораживанию зелёных зон нашего города. Я чувствую себя реальной одесситкой. Я и мои одногруппники и студенты других факультетов при поддержке Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова смогли присоединиться к такой замечательной инициативе Алексея Леонова и вместе с неравнодушными одесситами сделать наш город ещё более красивым и цветущим.

- рассказала студентка Одесской Юридической академии Алина Паламарчук.

Мусора достаточно много, но благодаря тому, что люди оперативно среагировали на эту акцию, быстро все убрали– через два часа после начала работы нигде ни соринки! У нас университет вообще поддерживает такую идею, как забота об окружающей среде - наши студенты очень часто принимают участие в различных субботниках, уборках, сами инициируют их проведение, наш Студенческий совет и Первичная профсоюзная организация в этом очень помогает, мы выходим на разные локации – это и парк Победы, который находится в непосредственной близости к нашему университету, и парк Шевченко, и приморские склоны на 8-й станции Большого Фонтана, где расположен наш спортивно-оздоровительный комплекс. Субботники проводятся несколько раз в год: весной, когда уже становится тепло, в начале лета, а также в начале осени. Мы и сами там гуляем со своими друзьями, родителями и нам приятно, что вокруг чисто и ухожено.

- делится студентка Юракадемии Марина Албул.

Студенты и преподаватели Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета регулярно выходят на субботники на склоны и набережную 8-й станции Большого Фонтана, благоустраивают городские парки, территорию бывшей Межрейсовой базы моряков, улицу Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, а также Общеобразовательную церковно-приходскую школу. Много лет назад в вузах провозгласили идею, что каждый студент и каждый преподаватель должен посадить хотя бы по одному дереву, это идея была с восторгом воспринята и поддержана как студенческим, так и преподавательским коллективом.Всего в рамках программы по озеленению, которая инициирована руководством университетов, в городе высажено более 20 тысяч деревьев и кустов. Деревья уже окрепли, достаточно выросли - есть целые тенистые аллеи, высаженные руками студентов и преподавателей Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Ребята, приехавшие к нам учиться из других городов, а в НУ «ОЮА» и МГУ учатся молодые люди со всех без исключения регионов Украины, всегда с радостью присоединяются к озеленению нашего города, ведь таким образом они благодарят Одессу за гостеприимство и оставляют о себе хорошую память в городе, ставшем для них родным на время учёбы.