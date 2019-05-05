Спасённая память

Накануне Дня Победы известный украинский писатель Иван Курков предложил свой, альтернативный российскому, вариант проведения акции «Бессмертный полк»: «А может, надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и упрятанных в тюрьмах Российской Федерации украинских граждан?»

Резонный вопрос, возникающий как первая реакция на предложение Куркова: почему предложенная акция рассматривается в качестве альтернативной и, скорее всего, взаимоисключающей акции «Бессмертный полк», как ни парадоксально, нигде не обсуждался…

Иван Курков, как классический представитель постмодерновой украинской богемы, живёт в Европе, а свои, безусловно талантливые, произведения пишет в большинстве на русском языке, и без сомнения имеет право на любое креативное мнение. Но даже его креатива, думаю, не хватит, если на предложенную им акцию наряду с родственниками погибших в АТО с тошнотворно-трагическим выражением лиц выйдут какие-нибудь чиновники Укроборонпрома или руководство НАК Нефтегаз Украины, или действующий президент пустит скупую мужскую слезу, даже не вспомнив, как обещал бойцам АТО тысячу гривен в день содержания.

А пока – украинская власть с большим воодушевлением восприняла совет культурного гуру. Функционеры от власти наперебой заговорили о том, насколько креативно и даже современно предложение Андрея Куркова с точки зрения маркетинговых целей, особенностей момента и готовности широкой общественности воспринимать только новую информацию. Без такого рода креативных и ассиметричных решений в информационной борьбе с Россией, которая ведет против нас гибридную войну с информационными вбросами и идеологическими акциями, победить невозможно.

Ну, посудите сами, дорогие мои читатели, как сложно этим чиновникам и пропагандистам объяснять людям, готовым в День Победы пройти в колоннах с портретами геройски погибших в Великую Отечественную прадедов и дедушек, что тем самым не память о дедушке они чтят, а поддерживают своим участием акцию, задуманную и финансируемую правительством РФ. Кто ж в такое поверит?

По мнению перепуганных возможными акциями в День Победы функционеров, сейчас в Украине происходит возрастная смена поколений и ментальные изменения в восприятии действительности большинством людей. Пережив стресс от нападения России на Украину, именно молодому поколению легче оценивать события иначе, сквозь призму нового опыта.

Очень важно и то, что новые приоритеты будут озвучены в тот момент, когда трансляция медиа-ресурсами будет максимальной. Акция в День Победы будет освещаться и обсуждаться всеми СМИ и, что важно для молодой целевой аудитории, в социальных сетях.

Резюмируя хвалебные отзывы на предложение Куркова, можно вычленить главное – очень правильно сделать ключевой повесткой дня не прошлое, а настоящее, которое болезненно в данный момент и требует кардинальных решений. А прошлое мы и так, безусловно, чтим.

Именно этот посыл, как бы невзначай упомянутый, «А прошлое мы и так, безусловно, чтим» хотелось бы обсудить с вами, дорогие мои читатели.

«…и так, безусловно, чтим...»

Наверное, не мне одной кажется, что словосочетание «и так чтим» как нельзя точнее отображает отношение к празднику Дня Победы в Украине на государственном уровне.

И рьянее других «и так чтит» глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, празднование Дня Победы 9 мая используется как возможность для провокаций, поэтому в Украине выходным днем должно быть не 9, а 8 мая. Это должно также символизировать, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с цивилизованной Европой.

«К сожалению, не принято, по моему мнению, очень важное решение – это перенос государственного выходного с 9 мая – День Победы над нацизмом на 8 мая – День памяти и примирения. Таким образом мы сможем отдать больше должного внимания тем ветеранам Второй мировой войны, которые еще с нами. Ведь вряд ли им нравится, как спекулируют на их жизни разного рода антиукраинские силы – так называемые «бессмертные полки» – на улицах украинских городов», – предположил Вятрович.

Я бы на месте главы Института нацпамяти поосте-реглась высказываться, как говорят у нас в Одессе, за всех ветеранов. Как и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, решившему покреативить вслед за Иваном Курковым и заменить акцию «Бессмертный полк» шествием по улицам с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. И если чиновник такого уровня считает эти акции эквивалентными по смыслу – становится понятной причина всех просчётов Украины во внешней политике на международном уровне. Может быть, у Климкина эффективнее получалось бы открывать торговые представительства Украины за рубежом, воевать за каждую гривну торговых квот для экспорта украинских товаров, а не с памятью народной?..

Война с памятью

Те, кто сегодня воюет с нашей памятью, пытаясь искусственно заместить её страницы новыми, переписать эти страницы в угоду сиюминутным вызовам, воюют не с прошлым, а с нашим будущим. В их руках – власть, законодательная и исполнительная, поэтому в этой войне уже есть потери. Переписывание истории порождает волну вандализма по отношению к памятникам, монументам, обелискам, памятным доскам, разного рода чудовищные в своей сути акции глумления над мемориальными святынями, переименование улиц, городов, названных в честь героев.

Почему в нашем городе уже нет улицы Якова Бреуса, Героя Советского Союза, двадцатилетним лейтенантом заменившим смертельно раненного комбата во время обороны Одессы? Сохранилось название улицы имени Нины Ониловой, но жители этой улицы с трудом могут ответить, кем она была – лётчицей, советским космонавтом или снайпером. В скольких одесских семьях культивируется память о деде-прадеде, который, приписав себе год, а то и два, отправлялся на фронт защищать Родину? А много ли одесситов помнит трудовой подвиг бабушки–прабабушки, в юном возрасте стоявшей на скамеечке у станка Джутовой фабрики или на колхозном поле? Или просто вспоминает те ужасы, которые довелось пережить «детям войны» – бомбёжки, голод, холод, разруху, потери близких?

Но есть в Одессе территория, где память о подвиге народном в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн свято хранится.

Территория, где память жива

Эту территорию я бы назвала государством в государстве, студенческим анклавом. Потому что Одесская юридическая академия, возглавляемая Почётным гражданином Одессы и Одесской области, народным депутатом Украины, академиком Сергеем Васильевичем Киваловым, живёт и развивается по своим, общечеловеческим и христианским законам, которые иногда уже не совпадают с насаждаемыми в Украине. В стране воюют с памятью, а здесь в студенческом кампусе стараниями мудрого руководителя и чуткой молодёжи сохранён от грязных посягательств вандалов памятник «Спасенное детство», посвящённый воспитанникам Первого показательного детского городка имени Коминтерна, который располагался на этой территории после гражданской войны и в военное время.

Созданный весной 20-го года XX века Одесским губернским комитетом по народному просвещению под руководством Владимира Петровича Потёмкина, Детгородок имени Коминтерна был призван бороться с массовой детской беспризорностью и должен был стать моделью детского учреждения нового типа, советского, принципиально отличающегося от печальной памяти «вошпитательных домов» царской России. Руководителем-администратором был назначен рабочий-революционер Андрей Васильевич Трофимов, знаменитый дед Трофим.

Детгородок изначально занимал часть бывшего поселка «Самопомощь» на 5-ой станции Большого Фонтана. Уже к 1921 году на территории от 4-ой до 6-ой станции Фонтана расположились литовский, украинский, еврейский, польский, белорусский детские дома. Городок состоял из 29 коммун – по нескольку воспитателей жили в одном доме с 40 подопечными. Детдома имели огороды, мастерские, где воспитанники получали разные профессии – столяр, швея, сапожник и другие.

С 1926 года Детгородок стал Всеукраинским научно-методическим центром по работе с интернированным детством. Американский философ и педагог Джон Дьюи после посещения Одессы и Детгородка отметил в своих заметках: «Нигде в мире мне не довелось встретить таких счастливых приютских детей».

За годы своего существования Детгородок и крупнейшее в стране ремесленное училище, в которое учреждение реорганизовалось в конце 30-х годов, стали родным домом для тысяч ребят, дав им профессию и путёвку в жизнь. Среди выпускников Детгородка – Герои Советского Союза Нина Онилова, Петр Томасевич и Яков Бреус, партизан, участник обороны и освобождения Одессы Яков Андреевич Савченко, радист партизанской группы Молодцова-Бадаева Иван Неизвестный и многие другие.

В ноябре 1987 года на 4-й станции Фонтана в торжественной обстановке был открыт памятник «Спасенное детство», созданный известным одесским скульптором Александром Токаревым. Скульптурная композиция объединила образ тоненькой женщины, защищающей от ветра троих измождённых ребятишек. Многие воспитанники Детгородка узнавали в женском лице черты Оксаны Андреевны Касько – бессменной заведующей библиотекой, которая шесть десятилетий была ангелом-хранителем, учителем жизни для многих детей. Именно ее подвиг верности своему делу сделал возможным сохранение уникального библиотечного фонда в годы Второй мировой войны, а сотни выпускников, сотрудников Детгородка и училищ смогли сохранить память об истории уникального одесского детдомовского сообщества.

Сейчас у памятника всегда – живые цветы, каждый день – забота и охрана студенческого сообщества, а в праздничные дни – почетный караул и особый праздничный ритуал возложения цветов президентом Сергеем Васильевичем Киваловым, преподавателями, студентами Одесской юракадемии и учащимися Юридического колледжа Одесской юракадемии. Для проведения торжественной церемонии приглашаются дорогие гости – ветераны Великой Отечественной и Второй мировой войн. Прежде всего, это Яков Андреевич Савченко, партизан, разведчик, участник обороны и освобождения Одессы, один из немногих воспитанников Детгородка, доживший до наших дней. Недавно Якову Андреевичу исполнилось 95 лет, первым поздравил кавалера орденов «Красная Звезда» и орденов Великой Отечественной войны народный депутат Украины Сергей Кивалов:

«Яков Савченко испытал на себе все ужасы войны, прошел от Одессы до Берлина и выжил, освободив мир от коричневой чумы. Этот мужественный человек награжден семью боевыми орденами. Основное качество жизни нашего юбиляра – жизнелюбие и доброта к людям. Таких людей, принесших нам мир, свободу и благополучие, остались единицы сегодня. Они – носители истории. И я горжусь, что знаю лично Якова Савченко, героя-одессита».

Продолжают здесь и другую славную одесскую традицию – давать одесским улицам имена героев Великой Отечественной войны. На заседании Историко-топонимической комиссии в Одесском городском совете единогласно была поддержана инициатива парламентария Сергея Кивалова о переименовании одной из улиц в честь Почетного жителя города Одессы, Героя Советского Союза Григория Жученко. Сергей Кивалов в этой связи отметил:

«Приятно, что здравые инициативы об увековечивании знаменитых одесситов находят поддержку. Память об этом легендарном человеке, который внес огромный вклад в борьбу за независимость и развитие нашей Родины, поддержание международного мира и безопасности, укрепление ее международного авторитета, должна быть увековечена, чтобы потомки помнили и гордились таким Одесситом. После того, как я выступил с этой инициативой, в социальной сети Фейсбук активные одесситы создали страницу, где они голосуют за то, чтобы переименовывать улицы в честь людей, прославивших наш город».

В День Победы у подножия монумента «Спасенное детство» несколько поколений в едином порыве отдают дань памяти воспитанникам – героям и защитникам Родины. Вот где воочию можно наблюдать ту самую связь времён, поколений, традиций, которая и создаёт общность под названием народ.

Времён связующая нить

У нашего поколения остаётся всё меньше возможностей увидеть живых участников боев, услышать их воспоминания о том тяжелом военном времени. Поэтому так дороги встречи с ними. Поэтому так важно поддерживать и помогать оставшимся в строю ветеранам, как делает это Сергей Васильевич Кивалов со своим студенчеством и молодёжью. Каждое слово свидетелей той войны отпечатывается в наших сердцах и памяти для того, чтобы передать грядущему поколению услышанное. Осознание того факта, что кто-то жертвовал молодостью, жертвовал жизнью, заставляет по-иному взглянуть на окружающий мир. А мысль о том, что он хрупок, заставляет ценить его с большей силой, с большим почтением относиться к тем, кто этот мир сохранил ценой нечеловеческих усилий. С Днём Победы, дорогие мои земляки!