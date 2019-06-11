Снятие с регистрации по месту жительства в судебном порядке

Действующее законодательство Украины рассматривает регистрацию по месту жительства как один из инструментов реализации права владеть и пользоваться жильем. По общему правилу выписать человека из жилого помещения можно при наличии его согласия и минимального участия в виде подачи документов на выписку.

Как быть, когда речь идет о снятии с регистрации по доверенности? Украинским законодательством такая возможность предусмотрена. Доверенность при этом должна быть нотариально заверенной и предусматривать полномочия на выписку доверителя с правом подписи и подачи от его имени всех необходимых документов. Однако для военнообязанных выписка по доверенности фактически оказывается невозможной, поскольку при выписке и прописке обязательным условием является снятие и постановка на военный учет. А вот данная процедура уже предусматривает личное присутствие человека. Если жилец был зарегистрирован на основании договора аренды, то он автоматически выписывается после окончания срока действия договора или в связи с его расторжением. Выписать человека из жилого помещения без его согласия в остальных случаях можно только в судебном порядке.

Выписать человека через суд можно в случае, если:

Член вашей семьи не проживает по адресу прописки в течение определенного времени. Жилец был прописан незаконно. Вы купили жилое помещение с прописанными в ней бывшими владельцами.

Стоит обратить внимание на то, чем отличается право собственности от прописки: если человек прописан, то имеет право жить в этом жилом помещении, то есть право пользования. Если же вы собственник, то имеете право не только владения и пользования, но также и право распоряжаться данным помещением, то есть продать, подарить, завещать. Но выписать того, кто правомерно прописан в жилом помещении без решения суда, собственник не имеет права.

Выписать через суд можно человека, который не проживает по месту прописки более установленных законом сроков без уважительных причин. Сроки зависят от того, в чьей собственности находится жилье:

если собственник вы – такой срок составляет один год;

если жилье государственное или коммунальное – более шести месяцев.

В данном случае речь идет о членах семьи. По семейному законодательству членом семьи может быть любой человек, с которым вы вели общее хозяйство, а не только родственник.

Согласно Жилищному кодексу Украины уважительными причинами не проживания по месту прописки считаются:

призыв на срочную службу;

выезд на лечение, в связи с учебой или по работе, в том числе за границу;

передача ребёнка на воспитание родственникам, в приёмную семью, детдом (если речь идёт о выписке ребёнка);

пребывание в местах лишения свободы;

определения нетрудоспособных лиц (инвалидов) в специальные социальные учреждения.

В указанных случаях срок в шесть месяцев или 1 год будет отсчитываться только после окончания действия уважительной причины, то есть возвращение из армии, места лишения свободы, социального учреждения и так далее.

Для того, чтоб обратиться в суд вам нужно заранее собрать пакет документов — доказательств, подтверждающих, что прописанный жилец в жилом помещение фактически не проживает в течение вышеуказанных сроков.

Необходимые документы:

Акты о непостоянного проживании

Во всех случаях за год (или хотя бы за шесть месяцев) до обращения в суд вам нужно обратиться в организацию, которая управляет вашим домом (ОСМД, или ЖЕК) с просьбой составить акты о непроживании жильца в жилом помещении. Как правило, такие акты должны быть подписаны двумя соседями и заверены печатью организации, которая их составила.

Показания свидетелей

Заранее найдите из соседей того, кто согласиться прийти в суд и подтвердить, что жилец в вашем жилом помещении не проживает больше 6 месяцев (1 года). Количество свидетелей не регламентировано. Как правило, достаточно двух.

Другие доказательства

Если у вас есть письма вашего жильца или другие документы, из которых можно установить, что он проживает по другому адресу, вы также можете подать их в суде в качестве доказательств.

После получения положительного решения суда выписка происходит в общем порядке, предусмотренном для снятия с места регистрации, то есть нужно подать заявление, приложить решение суда и оплатить административный сбор.

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