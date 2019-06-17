Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

Есть такое крылатое высказывание, что танец – это поэма, в которой каждое движение – слово. Писать танцевальную поэму в эти прекрасные июньские дни в Одессу съехались более 1200 танцоров со всех регионов Украины, а также из зарубежных стран – в 6-й раз в Одессе прогремел международный танцевальный фестиваль Black Sea Open Cup.

Праздник танца, музыки и грации уже традиционно проходит на крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Президент университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов на торжественном открытии фестиваля лично поприветствовал всех собравшихся.

Создавая нашу спортивную базу мы учитывали всё, что необходимо для проведения соревнований высокого уровня по самым различным видам спорта, в том числе, и по танцам. И вот уже традиционно мы принимаем Black Sea Open Cup и в течении этих двух дней на паркете выступят пары, которые завоевывают призовые места, медали на многих всеукраинских и международных чемпионатах, турнирах. Наша страна на самом деле имеет очень высокие показатели по спортивным и бальным танцам, мастерство наших участников постоянно возрастает и особое место в этом красивом виде спорта принадлежит одесситам, а поэтому очень знаково, что сегодняшний фестиваль проходит именно в Одессе. И вот в этот солнечный летний день, в нашем замечательном городе я желаю Вам прекрасно выступить на наших соревнованиях, по-максимуму продемонстрировать своё мастерство, получить заслуженные места и награды, непременно насладиться замечательной летней погодой, прекрасным одесским колоритом и гостеприимством, а в следующем году обязательно приехать к нам ещё раз!

- пожелал Сергей Кивалов.

Организатором Black Sea Open Cup выступил Совет спортивного танца Украины, член World Dance Council (Всемирная организация бальных танцев). Танцевальный фестиваль, объединивший в себе более тысячи участников - дело умелых рук Евгения Герасименко и Леонида Майстера.

Это единственный такой масштабный танцевальный фестиваль, который проводится на открытом воздухе, а не в зале. Такие фестивали есть в Италии, там это очень популярно, а в Украине таких больше нет, наш единственный. И его проведение стало возможным благодаря тому, что президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов предоставил нам этот замечательный крытый спортивный комплекс со зрительскими трибунами, где мы смогли с комфортом разместить зрителей и конечно же участников, расстелить паркет, поставить столики для судей – это единственная такая площадка в Одессе, поэтому каждый год мы проводим наш фестиваль именно на базе Одесской Юракадемии. А однажды чемпионат прошел на еще одной спортивной базе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана, где так же прекрасные условия для проведения соревнований по танцевальному спорту. И наш фестиваль с каждым годом растёт – становится всё более масштабным, о чём свидетельствует количество участников, танцевальных клубов, судей международной категории и стран, приезжающих к нам.

- прокомментировал соорганизатор фестиваля Black Sea Open Cup Леонид Майстер.

Участие в танцевальном фестивале принимают все без исключения категории, начиная от детей возраста четырёх с половиной лет, молодёжи и заканчивая синьорами – парами достаточно зрелого возраста. Фестиваль носит статус открытого – помимо украинских танцоров в нём принимают участие пары из зарубежных стран – Беларуси, Молдовы, Румынии и даже такой далёкой от нас Испании. К слову, Румыния в этом году принимает участие впервые, но даже на первый раз отправила достаточно большую команду – 35 человек, что ещё раз подтверждает высокий международный статус и популярность Black Sea Open Cup в мире бальных и спортивных танцев.

Я уже второй раз участвую в этом фестивале, мне мама специально для него сшила красивое платье, и я хочу очень хорошо выступить, чтобы всем понравился мой номер, и чтобы меня наградили.

- делится 7-летняя Лиза.

Замечательная организация, участвовали в фестивале в прошлом году, нам очень понравилось, а поэтому в нынешнем году решили приехатьснова - показать, чему научились за этот год, как усовершенствовали своё мастерство и конечно хочется улучшить свой прошлогодний результат.

- добавила мама Лизы Екатерина.

По-особенному важным и ответственным фестивальBlackSeaOpenCup стал для возрастной категории «Молодёжь 1», ведь в его рамках среди пар 16-18 лет прошёл чемпионат Украины по бальным танцам.

Это наше первое такое серьёзное соревнование, мы к нему очень долго готовились, репетировали, тщательно отрабатывали танцевальные па, - рассказывают участники фестиваля Елена и Артём. – Мы очень надеемся завоевать если ни звание чемпионов Украины, то, по крайней мере, призовое место и привезти домой медали, чтобы прославить нашу школу и наш танцевальный клуб.

Среди участников фестиваля – призёры и победители многих престижных всеукраинских и международных соревнований, в том числе и прошлогодних фестивалей Black Sea Open Cup. Стоит отметить, что представители нашей страны достигают больших высот в бально-спортивных танцах и здесь особое место принадлежит одесситам. В нашем родном городе очень развит данный вид спорта и искусства одновременно – десятки танцевальных клубов, школ, танцевальные секции при учреждениях образования начиная от младшей школы и вплоть до секций в вузах - это очень перспективное для нашего города направление, а поэтому открытие на базе ведущего университета юга Украины – Международного гуманитарного университета направления подготовки хореографов по специализации «Бальные танцы»на факультете искусства и дизайна пришлось очень кстати.

Видя постоянно возрастающую популярность такого вида спорта и искусства как бальные танцы, два года назад на базе факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета мы открыли новую, уникальную для юга Украины специальность: хореография со специализацией «Бальные танцы». Для занятий в нашем вузе есть все условия – прекрасные спортивные комплексы, залы, отвечающие самым высоким современным требованиям. Обучают наших студентов ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области и уже через несколько лет у нас будет первый выпуск хореографов, и я уверен, что без работы они точно не останутся, так как с развитием танцевального искусства в нашем городе потребность в таких специалистах будет только увеличиваться.

- резюмировал Сергей Кивалов.