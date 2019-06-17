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  • Дата: Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

Категория: Новости / Спорт / Культура и искусство

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

Есть такое крылатое высказывание, что танец – это поэма, в которой каждое движение – слово. Писать  танцевальную поэму в эти прекрасные июньские дни в Одессу съехались более 1200 танцоров со всех регионов Украины, а также из зарубежных стран – в 6-й раз в Одессе прогремел международный танцевальный фестиваль Black Sea Open Cup.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Праздник танца, музыки и грации уже традиционно проходит на крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Президент университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов на торжественном открытии фестиваля лично поприветствовал всех собравшихся.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Создавая нашу спортивную базу мы учитывали всё, что необходимо для проведения соревнований высокого уровня по самым различным видам спорта, в том числе, и по танцам. И вот уже традиционно мы принимаем Black Sea Open Cup и в течении этих двух дней на паркете выступят пары, которые завоевывают призовые места, медали на многих всеукраинских и международных чемпионатах, турнирах. Наша страна на самом деле имеет очень высокие показатели по спортивным и бальным танцам, мастерство наших участников постоянно возрастает и особое место в этом красивом виде спорта принадлежит одесситам, а поэтому очень знаково, что сегодняшний фестиваль проходит именно в Одессе. И вот в этот солнечный летний день, в нашем замечательном городе я желаю Вам прекрасно выступить на наших соревнованиях, по-максимуму продемонстрировать своё мастерство, получить заслуженные места и награды, непременно насладиться замечательной летней погодой, прекрасным одесским колоритом и гостеприимством, а в следующем году обязательно приехать к нам ещё раз!

- пожелал Сергей Кивалов.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Организатором Black Sea Open Cup выступил Совет спортивного танца Украины, член World Dance Council (Всемирная организация бальных танцев). Танцевальный фестиваль, объединивший в себе более тысячи участников - дело умелых рук Евгения Герасименко и Леонида Майстера.

Это единственный такой масштабный танцевальный фестиваль, который проводится на открытом воздухе, а не в зале. Такие фестивали есть в Италии, там это очень популярно, а в Украине таких больше нет, наш единственный. И его проведение стало возможным благодаря тому, что президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов предоставил нам этот замечательный крытый спортивный комплекс со зрительскими трибунами, где мы смогли с комфортом разместить зрителей и конечно же участников, расстелить паркет, поставить столики для судей – это единственная такая площадка в Одессе, поэтому каждый год мы проводим наш фестиваль именно на базе Одесской Юракадемии. А однажды чемпионат прошел на еще одной спортивной базе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана, где так же прекрасные условия для проведения соревнований по танцевальному спорту. И наш фестиваль с каждым годом растёт – становится всё более масштабным, о чём свидетельствует количество участников, танцевальных клубов, судей международной категории и стран, приезжающих к нам.

- прокомментировал соорганизатор фестиваля Black Sea Open Cup Леонид Майстер.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Участие в танцевальном фестивале принимают все без исключения категории, начиная от детей возраста четырёх с половиной лет, молодёжи и заканчивая синьорами – парами достаточно зрелого возраста. Фестиваль носит статус открытого – помимо украинских танцоров в нём принимают участие пары из зарубежных стран – Беларуси, Молдовы, Румынии и даже такой далёкой от нас Испании. К слову, Румыния в этом году принимает участие впервые,  но даже на первый раз отправила достаточно большую команду – 35 человек, что ещё раз подтверждает высокий международный статус и популярность Black Sea Open Cup в мире бальных и спортивных танцев.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Я уже второй раз участвую в этом фестивале, мне мама специально для него сшила красивое платье, и я хочу очень хорошо выступить, чтобы всем понравился мой номер, и чтобы меня наградили.

- делится 7-летняя Лиза.

Замечательная организация, участвовали в фестивале в прошлом году, нам очень понравилось, а поэтому в нынешнем году решили приехатьснова - показать, чему научились за этот год, как усовершенствовали своё мастерство и конечно хочется улучшить свой прошлогодний результат.

- добавила мама Лизы Екатерина.

По-особенному важным и ответственным фестивальBlackSeaOpenCup стал для возрастной категории «Молодёжь 1», ведь в его рамках среди пар 16-18 лет прошёл чемпионат Украины по бальным танцам.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Это наше первое такое серьёзное соревнование, мы к нему очень долго готовились, репетировали, тщательно отрабатывали танцевальные па, - рассказывают участники фестиваля Елена и Артём. – Мы очень надеемся завоевать если ни звание чемпионов Украины, то, по крайней мере, призовое место и привезти домой медали, чтобы прославить нашу школу и наш танцевальный клуб.

Среди участников фестиваля – призёры и победители многих престижных всеукраинских и международных соревнований, в том числе и прошлогодних фестивалей Black Sea Open Cup. Стоит отметить, что представители нашей страны достигают больших высот в бально-спортивных танцах и здесь особое место принадлежит одесситам. В нашем родном городе очень развит данный вид спорта и искусства одновременно – десятки танцевальных клубов, школ, танцевальные секции при учреждениях образования начиная от младшей школы и вплоть до секций в вузах - это очень перспективное для нашего города направление, а поэтому открытие на базе ведущего университета юга Украины – Международного гуманитарного университета направления подготовки хореографов по специализации «Бальные танцы»на факультете искусства и дизайна пришлось очень кстати.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Видя постоянно возрастающую популярность такого вида спорта и искусства как бальные танцы, два года назад на базе факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета мы открыли новую, уникальную для юга Украины специальность: хореография со специализацией «Бальные танцы». Для занятий в нашем вузе есть все условия – прекрасные спортивные комплексы, залы, отвечающие самым высоким современным требованиям. Обучают наших студентов ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области и уже через несколько лет у нас будет первый выпуск хореографов, и я уверен, что без работы они точно не останутся, так как с развитием танцевального искусства в нашем городе потребность в таких специалистах будет только увеличиваться.

- резюмировал Сергей Кивалов.

 

Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup

 

Галерея

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Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
Международный фестиваль и чемпионат Украины по бальным танцам: в Одессе в 6-й раз прошёл Black Sea Open Cup
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