139 избирательный округ: Дебаты отменяются - Васильковский не придет

Напоминаем, несколько дней назад кандидат в народные депутаты Украины по 139 избирательному округу Виталий Саутёнков вызвал на дебаты своего оппонента по предвыборной борьбе - кандидата от партии «Слуга народа» Игоря Васильковского на телевизионные дебаты.

Как объяснил сам кандидат Саутёнков, он сделал это после того, как просмотрел на официальной странице Игоря Васильковского в Фейсбуке ролики его встреч с избирателями, которые сводятся к констатации плохого экономического положения жителей округа и обвинениям во всех бедах почему-то Саутёнкова, как депутата Одесского областного совета.

Сам Васильковский Саутёнкова поблагодарил за идею провести дебаты, но сказал, что не придет по одной простой причине:

Потому что последние 4 года Вы занимаете должность депутата областного совета, как раз по 139 округу. Вы там, наверное, давно не были, потому что вы ничего там не сделали — это моё субъективное мнение.

Игорь Васильковский опять все перепутал. И это вполне объяснимо. За две недели до выборов он решил изучить местность, куда его записали баллотироваться. Времени мало, поэтому «косяков» много: то Игорь Игоревич не может запомнить название села, в которое приехал, то называет Чабанку городом, то путает количество районов, входящих в 139 избирательный округ.В свободном доступе находятся отчеты Благотворительных фондов «Сильнее Вместе» и «Вiльна Освiта», соучредителем которых является Виталий Саутёнков.Игорь Игоревич, по идее должен знать, как функционирует Благотворительный фонд и какие-деньги аккумулирует, поскольку на его официальной странице в Фейсбук отмечается, что он является учредителем нескольких фондов. Правда, кроме помощи сельской школе в Херсонской области и организации несколько дней назад экскурсии жителей Одесской области в работающий на территории предприятия его отца «Камбио-Инвест» музея бетона, дела благотворительности и не пошли.Действительно, дебатировать с человеком, досконально изучившим не только 29 округ в система Одесского областного совета, но и 139 округ в системе Верховной Рады (Кстати, еще одна подсказка для начинающего политика: украинский парламент называется Верховная Рада), сложно. Поэтому проще обвинить оппонента заочно во всех бедах региона и заявить о своем доскональном изучении проблем округа ровно «от Лузановки до Южного».