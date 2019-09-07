В Одессе состоялся Летний кубок Всеукраинской школьной лиги смеха. Фестиваль прошел при поддержке Почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова. Большинство этапов юмористических соревнований проходили на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» - генерального партнера Летнего кубка. Организаторами была подготовлена интересная и насыщенная программа.
В финале «Школьной лиги смеха» зрители могли поболеть за любимые команды в Летнем театре Горсада, где состязались между собой юниоры.
За Гран-При боролись 13 сильнейших коллективов. И если театр начинается с вешалки, то юмор команды начинается с ее имени. Среди самых забавных названий команд – одесские «Бешеные тапки», «Мишка и Пончики» и «НедорОсли», запорожские «Плов» и «Пюре», «Хомяки» из Антоновки.
Зрителями по достоинству был оценен нетривиальный прием, когда на сцену к старшеклассникам выходят совсем маленькие участники – именно они вызвали наибольшую симпатию публики.
Эта находка, так же как и многие другие «дотепнiжарти», - результат работы тренеров – опытных юмористов из таких известных команд взрослой «Лиги смеха», как «Стояновка», «Николь Кидман», «Минипанки», «Любимый город», «Отель 72», «Де Ришелье» и «Одесские мансы». Главным редактором фестиваля был Никита Белых.
- говорит Никита.
Секретами успеха делятся редакторы фестиваля – Абрам Оганесяни Денис Ловчев.
- Абрам Оганесян.
- подхватывает Денис Ловчев.
Главный приз - это путёвка на неделю для всей команды в оздоровительный лагерь, который предоставила нам Юридическая академия. Это действительно такой качественный, знаковый приз, и за него стоит сражаться. А за вторые, третьи места всем, конечно, призы и кубки. И есть ещё ряд денежных премий, которые помогут командам немножко подсластить второе и третье места, которые будут у них.
Хочется отметить, что роль Одесской юракадемии не ограничивается предоставлением призов и путевок для победителей. Точнее будет сказать, что, если бы не инициатива президента Юракадемии Сергея Васильевича Кивалова, – «Школьная лига смеха» не пришла бы в наш город.
Отдельное спасибо хочется сказать Национальному ниверситету«Одесскаяюридическая академия» в лице Сергея Васильевича Кивалова. Без Юридической академии у нас бы действительно ничего не получилось. Вуз пошёл нам навстречу, собрали людей, детей - они все счастливы,
- подчеркивает главный редактор проекта Никита Белых.
Напомним, что уже более 20 лет в стенах Одесской юракадемии проходит фестиваль КВН на Кубок Президента университета. А в этом году университетом был основан новый проект – «Академия смеха», в котором приняли участие команды многих одесских вузов. У проекта масштабный размах – уже в будущем году запланирован выход на всеукраинский уровень.
Кроме того, университет стал генеральным партнером Одесского чемпионата юмора и «Школьной лиги смеха». Кстати, победители – ученики учебно-воспитательного комплекса «Гармония» - были награждены отдыхом на базе Юридической академии в Затоке этим летом.
Говорит председатель первичной профсоюзной организации Юракадемии Валентин Федоров:
По словам судей, критерии оценивания разновозрастных команд отличаются, но детские команды нередко выступают лучше взрослых.
- делится член жюри Ксения Логинова.
По результатам отборочных выступлений 5 команд отправляются на Кубок.
- говорит директор Летнего театра Горсада Дмитрий Шпинарев.
В этом году Юракадемия распахнула свои гостеприимные двери для команд со всей Украины: сюда съехались лучшие игроки из всех регионов – Киева, Запорожья, Черновцов, Новой Каховки, Сум, Харькова, Тернополя, Винницы, Черноморска и, конечно же, одесситы.
- говорит заместитель председателя Профкома по работе со студентами Адриана Вавринчук.
Да и как может быть иначе? Ведь даже Никита Белых, ставший сегодня главным редактором фестиваля «Школьная лига смеха», признается:
В заключение скажем, что победителем фестиваля стала команда «Женский формат» из города Сумы. На втором месте – «НедорОсли», бронзу взяли «Оптом дешевле». Кубок претендентов забрала команда «Плов», которая увезет его домой, в Запорожье.
Организаторы обещают постоянно проводить подобные детские праздники юмора – ведь именно так мы можем открывать собственные яркие звезды шоу-бизнеса.