В Одессе состоялся Летний кубок Всеукраинской школьной лиги смеха. Фестиваль прошел при поддержке Почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова. Большинство этапов юмористических соревнований проходили на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» - генерального партнера Летнего кубка. Организаторами была подготовлена интересная и насыщенная программа.

В финале «Школьной лиги смеха» зрители могли поболеть за любимые команды в Летнем театре Горсада, где состязались между собой юниоры.

За Гран-При боролись 13 сильнейших коллективов. И если театр начинается с вешалки, то юмор команды начинается с ее имени. Среди самых забавных названий команд – одесские «Бешеные тапки», «Мишка и Пончики» и «НедорОсли», запорожские «Плов» и «Пюре», «Хомяки» из Антоновки.

Зрителями по достоинству был оценен нетривиальный прием, когда на сцену к старшеклассникам выходят совсем маленькие участники – именно они вызвали наибольшую симпатию публики.

Эта находка, так же как и многие другие «дотепнiжарти», - результат работы тренеров – опытных юмористов из таких известных команд взрослой «Лиги смеха», как «Стояновка», «Николь Кидман», «Минипанки», «Любимый город», «Отель 72», «Де Ришелье» и «Одесские мансы». Главным редактором фестиваля был Никита Белых.

В этом сезоне мы решили искать новые концепции работы - вот, провелиэксперимент: звездные тренера выбирали себе команды.Результат получилсяинтересный,

- говорит Никита.

Секретами успеха делятся редакторы фестиваля – Абрам Оганесяни Денис Ловчев.

Очень важно подсказывать командам не только, что им нужно говорить, но и как правильно это сделать, как им нужно выглядеть в этот момент. От этого многое зависит.Я бы сказал, что написать шутку – это процентов 70 дела – а еще 30% - это правильно ее сказать, показать, донести до зрителя,

- Абрам Оганесян.

Выработалось это с годами, я уже не первый год редактор, в городе Сумы – редактор Сумской Школьной лиги смеха, поэтому мне легко – дети они все понимают – если не смешно, мы говорим, и они – хорошо, не обижаются,

- подхватывает Денис Ловчев.

О призах и спонсорах фестиваля рассказал Глава комиссии по вопросам образования и культуры Одесского горсовета Олег Этнарович:

Главный приз - это путёвка на неделю для всей команды в оздоровительный лагерь, который предоставила нам Юридическая академия. Это действительно такой качественный, знаковый приз, и за него стоит сражаться. А за вторые, третьи места всем, конечно, призы и кубки. И есть ещё ряд денежных премий, которые помогут командам немножко подсластить второе и третье места, которые будут у них.

Хочется отметить, что роль Одесской юракадемии не ограничивается предоставлением призов и путевок для победителей. Точнее будет сказать, что, если бы не инициатива президента Юракадемии Сергея Васильевича Кивалова, – «Школьная лига смеха» не пришла бы в наш город.

Отдельное спасибо хочется сказать Национальному ниверситету«Одесскаяюридическая академия» в лице Сергея Васильевича Кивалова. Без Юридической академии у нас бы действительно ничего не получилось. Вуз пошёл нам навстречу, собрали людей, детей - они все счастливы,

- подчеркивает главный редактор проекта Никита Белых.

Напомним, что уже более 20 лет в стенах Одесской юракадемии проходит фестиваль КВН на Кубок Президента университета. А в этом году университетом был основан новый проект – «Академия смеха», в котором приняли участие команды многих одесских вузов. У проекта масштабный размах – уже в будущем году запланирован выход на всеукраинский уровень.

Кроме того, университет стал генеральным партнером Одесского чемпионата юмора и «Школьной лиги смеха». Кстати, победители – ученики учебно-воспитательного комплекса «Гармония» - были награждены отдыхом на базе Юридической академии в Затоке этим летом.

Говорит председатель первичной профсоюзной организации Юракадемии Валентин Федоров:

В этом году НУ «ОЮА» уже стал генеральным партнёром Одесской областной школьной Лиги смеха, и уровень проведения мероприятия был колоссальный, огромное количество участников, огромное количество талантливых детей, и главный приз Фестиваля - поездка на нашу прекрасную летнюю базу отдыха «Академия» в Затоке. Так случилось, что мы как раз проводили там летний Фестиваль «Песни у моря», и Сергей Васильевич Кивалов, президент нашего Университета, встретился с детьми - финалистами Школьной лиги смеха, и они общались. Это былознаково и приятно, когда дети имеют возможность реализовать себя, реализовать своё творчество, свой талант и в то же время получить достойный приз, достойный отдых, реабилитацию на море.

По словам судей, критерии оценивания разновозрастных команд отличаются, но детские команды нередко выступают лучше взрослых.

Самое интересное, что у нас в Одессе дети показывали уровень намного сильнее, чем у взрослых... откровенно, в лоб, так скажет, что весь зал помирает,

- делится член жюри Ксения Логинова.

По результатам отборочных выступлений 5 команд отправляются на Кубок.

Поскольку Лига Смеха мне близка в принципе, я рад что проект проходит на этой площадке, тем более он Всеукраинский, и эти ребята, и ведущий, и жюри начинали в Одесской лиге смеха, и сегодня они звёзды. И эта преемственность, когда играют школьники, играют студенты и затем они становятся звёздами - это очень здорово, потому что всё это происходит на наших глазах,

- говорит директор Летнего театра Горсада Дмитрий Шпинарев.

В этом году Юракадемия распахнула свои гостеприимные двери для команд со всей Украины: сюда съехались лучшие игроки из всех регионов – Киева, Запорожья, Черновцов, Новой Каховки, Сум, Харькова, Тернополя, Винницы, Черноморска и, конечно же, одесситы.

Доброй традицией является уже на протяжении многих лет проведение таких юмористических проектов не только для студентов, а уже и для школьников всей Украины. Профком всячески поддерживает инициативу наших студентов и школьников Одессы,

- говорит заместитель председателя Профкома по работе со студентами Адриана Вавринчук.

- Приехали, нас встретили очень хорошо, нам понравилось общежитие.

- И когда мы зашли в этот университет, нам здесь захотелось учиться.

- Это хорошо, что Академия занимается тем, что помогает организовывать такие мероприятия, потому что так многие узнают, приходят и вообще, здесь всегда рады людям и все очень гостеприимные люди здесь.

- Все очень круто, нет слов! – так наперебой делятся ребята впечатлениями о приеме, оказанном им в Одесской юракадемии.

Да и как может быть иначе? Ведь даже Никита Белых, ставший сегодня главным редактором фестиваля «Школьная лига смеха», признается:

В первую очередь я закончил НУ «ОЮА»…Если бы в студенческое время не мотивировали, не допускали к творчеству, я бы здесь не стоял.Спасибо Сергею Васильевичу и любимойЮракадемии!

В заключение скажем, что победителем фестиваля стала команда «Женский формат» из города Сумы. На втором месте – «НедорОсли», бронзу взяли «Оптом дешевле». Кубок претендентов забрала команда «Плов», которая увезет его домой, в Запорожье.

Организаторы обещают постоянно проводить подобные детские праздники юмора – ведь именно так мы можем открывать собственные яркие звезды шоу-бизнеса.