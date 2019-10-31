Школа кадрового резерва «майданов»

Пока средства массовой информации обрушивают шквал уничтожающей критики на каждый чих gрезидента Зеленского, политтехнологи оппозиции (которая недавно была властью) ведут активную подготовку к предстоящим выборам в местные советы.

Так, на прошлой неделе киевский Центр политического образования (Центр політичної освіти) провел «Курс политического консалтинга» (далее – КПК), пообещав раскрыть тайны инструментов победы на предстоящих местных выборах. Эта консалтинговая компания создана в начале 2015 года, а ее создатели – убежденные сторонники «революции гидности».

Мета створення курсів Центру політичної освіти — глибинні кадрові зміни в парламенті... для зміни країни,

- так обозначили свои цели организаторы.

С начала 2015 года страна действительно сильно изменилась, окунувшись в огонь ненависти, агрессии, неприятия инакомыслия. Казалось бы, таким «змінам» положили конец результаты выборов 2019 года, когда граждане Украины выступили против тех, кто культивировал политику вражды.

Но проигравшие «ястребы» не успокоились, а в различных созданных ими организациях сегодня продолжается активная работа, направленная на подготовку к предстоящим выборам различного уровня:

Вчимо, як вести вибори, як управляти електоратом, як впливати на підсвідомість виборців, як розрахувати бюджет, знайти інвесторів і т. д.

И все с одной целью - вернуть власть. Сначала – выиграв выборы на местном уровне, ну а затем… Ведь не случайно на странице в Фейсбук центр рекламирует ток-шоу телеканала «Прямой».

Так кто и чему именно обучал на октябрьском Курсе политического консалтинга? На личностях спикеров остановимся подробно.

«Скажи мне, кто директор…»

Открыл двухдневный сбор сам руководитель Центра политического образования, он же – основатель Курса политического консалтинга, Ростислав Смирнов, получивший юридическое образование в Харьковском национальном университете внутренних дел. Характеристику Смирнову может дать такое его суждение: «Я бы забрал у пенсионеров право голоса». Примечательно и убеждение о необязательности высшего образования для политика. А в ответ на вопрос, сколько стоит голос на выборах, Смирнов отвечает:

По-різному. Стартова ціна – безкоштовно. А взагалі це може бути 200 грн, може бути 800 грн. Якщо ти заходиш за три тижні до виборів і починаєш їх просто скупляти – то це буде дорого. Якщо в тебе вже є якісь рейтинги, то значно дешевше.

Очевидно, этот человек – «эксперт» в проведении «честных выборов».

Конструктор побед и поражений

Олег Медведев, представленный слушателям КПК как «украинский журналист, экс-депутат Киевского совета и внештатный советник Петра Порошенко», - известный в Украине политтехнолог, прославившийся необычайным цинизмом и отборной матерщиной, употребляемой им в публикациях и комментариях в своем блоге.

Политические предпочтения Медведева менялись согласно изменениям политического «климата», отражая «оранжевый» спектр украинской политики.

Сначала – либеральное «Яблоко» Бродского, затем (с 2003 по 2005 гг.) консультант по связям с общественностью движения Виктора Ющенко «Украина 3000», а также его советник-консультант на общественных началах. С 2005 по 2007 годы — шеф-редактор группы сайтов «Обозреватель».

С 2005 по 2008 годы — советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Медведев активно работал с партией «Батькивщина» (выборы 2006 и 2010 годов). Медведев и сам был депутатом и даже заместителем председателя фракции «Батькивщина» в Киевсовете с 2008 по декабрь 2011 года. Но после проигранной ЮВТ президентской кампании 2010 года и прихода к власти В. Януковича Олег Медведев поспешил отмежеваться от шефини: после ареста Тимошенко он покинул фракцию по собственному желанию.

Политтехнолог без комплексов попытался устроиться в штабе тогдашнего главы КГГА Попова, ставленника В. Януковича. Но там его не приняли, памятуя об его серьезных скандалах с Еленой Бондаренко, не последним человеком в Партии регионов.

«Революция гидности» дала новый толчок карьере Медведева. После неудачных попыток отговорить Юлию Владимировну от участия в досрочных президентских выборах 2014 года он окончательно покинул Тимошенко и перешел в штаб Петра Порошенко, получив после его победы должность внештатного советника Президента Украины и работу в партии БПП.

В президентской кампании 2019 года Медведев был главным спикером штаба Порошенко, запомнившись цинизмом пиар-технологий и агрессивной риторикой. На досрочных парламентских выборах 2019 года вместе с Викторией Сюмар выстраивал стратегию предвыборной кампании партии «Европейская солидарность». Петр Алексеевич «рассчитался» за услуги Олега Медведева, вручив ему сразу две государственные награды. 20 февраля 2019 года Медведев примерил крест Ивана Мазепы. А 4 мая 2019 года «еще президент» Порошенко подписал указ о награждении политтехнолога орденом «За заслуги» III степени.

Советник по «денежным» вопросам

Борис Трейгерман, советник Игоря Коломойского (в бытность его главой Днепропетровской ОГА). Владеет ивритом как достойный внук своего дедушки, который был раввином в Кишинёве, откуда он родом. Уверен, что именно евреи «открыли Америку, потому что знаменитый Колумб считал себя потомком знаменитого Царя Давида».

Трейгерман был удостоен специальной награды Американского еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт» за то, что «много сделал для эвакуации и оказания помощи беженцам Донбасса». В частности, в заслугу Борису Михайловичу ставилось размещение переселенцев в модульных городках. И хотя условия там были весьма стесненными, а плата за коммунальные услуги – слишком высокой (двухъярусные кровати, общие кухни на восемь семей за 550 гривен с человека), Трейгерман упорно строил такое жилье. Мнения специалистов, протестовавших тогда против «временного расселения», не брались в расчет. После «реформ» майданной власти плата за коммунальные услуги за одного человека теперь 1850 гривен, плата за крохотную комнату – до 6000. Люди – в отчаянии, а «творца проекта» приглашают «делиться опытом» коллеги по революции.

Кстати, с 2017 года Трейгерман работал советником по вопросам инвестиций главы Сумской ОГА Николая Клочко («Фронт змін», затем БПП). Данных о каких-либо «прорывах» Сумской области в привлечении инвестиций нет. Вряд ли слушателям рассказали об его реальных «успехах» на должностях в госуправлении. Зато упомянули о работе Бориса Михайловича на парламентских выборах в Грузии.

И другие…

Сергей Быков – директор Института публичной политики и консалтинга. По его собственным словам, «убежденный социал-демократ», поддерживающий «повышение социальных стандартов демократическим путем», а по словам его оппонентов – политолог, еще недавно обслуживающий штаб Медведчука. Весной 2018 года Быков резко изменил вектор политических симпатий и начал сотрудничать со штабом Ю. Тимошенко, став одним из авторов ее «Новой Конституции» и «Нового экономического курса Украины», с которым Юлия Владимировна пыталась выиграть выборы.

Александр Магарамс - политтехнолог из Латвии, председатель известной там организации «Белые кардиналы», которая отметилась рядом скандалов в 2018 году, когда организацию связывали с лиепайскими кандидатами от партии «Согласие». А. Магарамс бы презентован украинской публике как политтехнолог, который «вел» на выборах президента Грузии победившую Соломе Зурабишвили. Но СМИ об участии «белых кардиналов» в победе Зурабишвили почему-то умалчивают.

Не будем останавливаться на остальных спикерах подробно, отметим лишь, что основам работы пресс-службы обучала будущих кандидатов Кристина Равлюк – пресс-секретарь политической партии «ВО «Свобода», не получившей и двух процентов на парламентских выборах 2019 года.

Мастер-класс по манипуляции от американского политолога

Джейсон Смарт – сторонник Республиканской партии США, сотрудничал с Национальным комитетом Республиканской партии и руководством президентской кампанией Джона Маккейна в 2008 г. Занимается политическими исследованиями в России и проводит политическую работу в Южной Америке, Азии, Молдове, Украине, Кыргызстане и Казахстане.

Смарт является основателем неправительственной организации «За свободную Украину», нацеленную «на сохранение территориальной целостности Украины и борьбу с коррупцией». Является сторонником президента США Дональда Трампа и убежден, что залогом успешных отношений Украины и США при президенте Зеленском является немедленное увольнение «любого, кто был связан с коррупцией или кого обвиняли во вмешательстве в выборы в США в 2016 году».

Примечательна тема выступления Смарта на КПК – «Микротаргетинг в международной политике на индивидуальном уровне». Эта технология достаточно спорна с точки зрения этики, поскольку использует персональные данные людей для выявления их интересов с целью повлиять на их поведение. Микротаргетинг использует компьютеры и математические модели для получения отдельных фрагментов информации об избирателях (об их предпочтениях, проблемах, которые их волнуют, о группах, к которым они принадлежат, журналах, которые они читают, машинах, которые они водят, и т. п.). Анализ этих данных позволяет выявить, за что человек будет голосовать и какие ценности и проблемы наиболее важны для него.

Критики такой технологии отмечают, что даже безобидные рекламные объявления в социальных сетях – пример того, как можно персонализировать личные данные пользователей с помощью микротаргетинга. И это становится настоящим оружием. То, что мы видим в социальных сетях, СМИ, на YouTube, – не просто реклама. В мире, где все больше интерфейсов становится персонализированными, эти системы не просто предугадывают наши потребности и интересы, применяя их при выборе рекламы и сообщений. Они используются, чтобы манипулировать избирателями.

И наши земляки, приехавшие на обучение в центр, сами того не ведая, попали в целевую аудиторию Школы политического консалтинга именно с помощью микротаргетинга.

«Слуги» на чужом празднике

Юрий Камельчук, народный депутат («Слуга народа», округ №124, Львовская область). Один из активных спикеров партии «Слуга народа». Камельчук много чего изучал в жизни: журналистику в ЛНУ им. И. Франко, радиоменджмент в BBC News School Report, прошел массу тренингов в Сингапуре, Польше, Испании, Израиле, зарегистрирован, как ФЛП. На своей странице в Фейсбук представляется как руководитель нескольких проектов, среди которых проект «Жити в Україні» и проект Ukrainian Business Community (без единой публикации на одноименной странице в Фейсбуке и СМИ). То есть классический НПОшник, каких в «Слуге народа» немало.

Приглашение Ю. Камельчука спикером в «Школу» не случайно. Со стороны все выглядит, как «плюрализм мнений и демократия». Но все НПОшники в стане партии власти – давно под пристальным контролем своих грантодателей. И попросту являются прикрытием для замыслов противников действующего президента, у которого напрочь отсутствует система информирования и анализа ситуации на местах.

Учат в школе, учат в школе, учат в школе…

Курс политического консалтинга – не единственный в системе Центра политического образования. В настоящее время Ростислав Смирнов, активно сотрудничая с Украинским институтом будущего, набирает участников в проект «Кадровий резерв майбутнього». Через этот проект уже прошли тысячи депутатов, общественников, активистов. Но качество политики в Украине не меняется. По-прежнему востребованы агрессия, манипуляции (а иногда – откровенное жульничество), все то, что работает на разъединение граждан Украины. После пристального взгляда на тех, кого приглашают обучать будущих участников политического процесса, становится очевидным, кадровый резерв какого именно будущего готовит эта компания.

Под чьи знамена собирают «активных граждан»? Им пока этого не сообщают. Работники образования, домов культуры, ФОПы из глубинки неожиданно для самих себя пополняют базу данных «сознательных», которая будет поднята в случае «часа Х», когда кто-то из этих «няшных спикеров» позовет своих «дорогих друзей и знакомых» выпить кофе в центре Киева, прихватив зонтик. Восторженные фото учеников с «учителями», выкладываемые в социальных сетях после мероприятия, свидетельствуют о верности расчетов организаторов: за возможность почувствовать себя причастными к «сильным мира сего» и получить выгоду провинциальная элита готова пойти хоть в огонь, хоть в воду, хоть на очередной Майдан.