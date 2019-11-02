Молдаванин на российских номерах погубил водительницу Daewoo в Броварах

Во вторник, 5 ноября, в Броварах на ул. Киевской произошла смертельная авария. Как сообщает "Информатор", около 5:50 Peugeot 308 вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

По словам правоохранителей, водитель Peugeot на российских номерах, гражданин Молдовы, ехал в сторону Чернигова и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение. Женщина, которая была за рулем Lanos, скончалась на месте, а владельца Peugeot госпитализировали в местную больницу. Его состояниеполиция не комментировала.

Автомобили увезли на эвакуаторе лишь около 10:00. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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