 
Информация к новости
  • Просмотров: 111
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Молдаванин на российских номерах погубил водительницу Daewoo в Броварах

Категория: Новости / Происшествия

Молдаванин на российских номерах погубил водительницу Daewoo в Броварах

Во вторник, 5 ноября, в Броварах на ул. Киевской произошла смертельная авария. Как сообщает "Информатор", около 5:50 Peugeot 308 вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
По словам правоохранителей, водитель Peugeot на российских номерах, гражданин Молдовы, ехал в сторону Чернигова и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение. Женщина, которая была за рулем Lanos, скончалась на месте, а владельца Peugeot госпитализировали в местную больницу. Его состояниеполиция не комментировала.
Автомобили увезли на эвакуаторе лишь около 10:00. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать