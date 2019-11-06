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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

HBO представила картонную коробку для уединения во время просмотра сериалов

Категория: Новости / Культура и искусство

Американская телевизионная сеть HBO представила картонную коробку для уединения во время просмотра фильмов и сериалов, которая называется The HBO Box и предназначена, в основном, для студентов, живущих в общежитиях. Ролик с описанием приспособления опубликован на YouTube-канале сети.

"Последнее слово в технологиях картона. Вы будете полностью отделены от внешнего мира и останетесь в счастливом неведении о том, что происходит в вашей комнате", - говорится в видео.

У черной картонной коробки с логотипом HBO есть дверца, отверстия для ног и для вентиляции.

В продаже коробок нет, чтобы ее получить, необходимо принять участие в конкурсе, предназначенном для американских студентов. Участнику нужно под специальным постом в Twitter рассказать зачем ему коробка, и поставить соответствующие хэштеги. Кроме коробки, некоторые победители также смогут получить футболку с логотипом НВО.


Источник: 112.ua



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