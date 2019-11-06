Валентин Федоров: «Диплом Одесской Юракадемии – это знак качества»

Одесская юридическая академия скоро отметит свой день рождения – 22 года со дня основания. Но с не меньшим энтузиазмом вуз готовится ко Дню открытых дверей, который пройдет в субботу, 16 ноября.

На него приглашают не только выпускников школ, но и учащихся 8-х и 9-х классов, поскольку в структуре университета есть колледжи и училища.

Почему такая серьезная подготовка к этому дню? Что дают посещения родителям и школьникам? Как пройдет этот день в вузе?

На эти вопросы отвечает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины Валентин Федоров.

– Руководство Одесской юридической академии уделяет особое внимание подготовке ко Дню открытых дверей. И вот почему. Лабораторией социологических исследований нашего университета установлено, что наиболее результативным способом наладить контакт с абитуриентами и максимально их проинформировать является проведение таких мероприятий. Эффект от прямого общения превосходит стандартную рекламу. Мы не проводим этот день по одному сценарию из года в год. Сегодня мир развивается стремительно, и нужно успевать разрабатывать новые эффективные методы, чтобы привлечь студентов в наш университет, показать его сильные стороны, перспективы, которые ждут выпускников, чтобы они стали нашими студентами.

16 ноября в 11 часов вуз в очередной раз распахнет свои двери. Молодых людей ждут квесты, которые мы для них разработали, знакомство со структурой университета, встреча с руководством вуза и его Президентом Сергеем Васильевичем Киваловым, руководителями структурных подразделений. Для выпускников школ мы проведем экскурсии. У сегодняшних школьников будет возможность поучаствовать в судебных дебатах, попробовать себя на полиграфе и даже на специальном полигоне – тире, где проводят подготовку не только наши студенты – будущие следователи, прокуроры, работники правоохранительных органов, но и действующие полицейские. А для ребят, которые хотят связать свою жизнь с журналистикой, у нас есть специализированные студии, где они смогут наглядно увидеть, как работают телеканалы, газеты, радиостанции.

После такой ознакомительной экскурсии по нашему вузу абитуриент может для себя определить, хочет ли он работать юристом, политологом, журналистом, социологом, или получить другую специальность.

– И верно: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Насколько меняется мировоззрение молодых людей после посещения Дня открытых дверей в нашем университете?

– Однозначно меняется. Могу сказать: 90 процентов людей, попадающих в стены нашего университета, уже от нас не уходят, а становятся нашими студентами. Они наглядно, предметно видят, что наш университет – это большая дружная, сплоченная семья, где демократичное правление и здоровая атмосфера в коллективе.

В Одесской юридической академии важной составляющей является социальная направленность. В сфере нашей заботы – не только условия учебы, но и условия проживания, питания, досуг, спорт. У нас имеются и Центр культуры, и Центр «Олимпийские надежды», книжные и интерактивные библиотеки, словом, все, что необходимо для полноценного развития личности студента, находится прямо на территории кампуса. Нашим студентам не надо за чем-то ехать в другой конец города,

К слову, о социальной направленности.

Наибольшее количество сирот и детей, лишенных родительской опеки, учится в нашем университете. И помимо положенных социальных выплат и льгот эти ребята ежемесячно получают президентскую стипендию.

– Известно, что в новом учебном году за парты сели студенты нового, недавно открывшегося факультета кибербезопасности и информационных технологий. Насколько был оправдан этот нестандартный смелый шаг для Юридической академии? Кто учится сегодня на этот факультете? Какова база подготовки? И насколько сегодня востребованы такие специалисты?

– Это очень важное направление сегодня. Прежде, чем создавать новый факультет, Президент нашего университета Сергей Кивалов провел ряд встреч с руководством Национальной полиции Украины, другими организациями. Предварительно была создана материально-техническая база, открыты IT-центр, а также первый в нашей стране Центр кибербезопасности и информационных технологий, оснащенные самым современным оборудованием. Кроме того, подготовлен профессорско-преподавательский состав. Не секрет, сколько кибератак сегодня происходит в мире, в том числе и в нашем государстве. К слову, штатный состав киберполиции уже увеличен в два раза. Именно поэтому мы стараемся руководствоваться реалиями, смотреть на несколько шагов вперед и двигаться, опережая время. Уже могу сказать, что на базе нашего факультета будет проведен один из этапов Чемпионата Украины по кибер-спорту, Зимний кубок по киберспорту.

Недавно к нам приезжал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Он признался, что в министерстве только недавно был создан департамент кибербезопасности. К слову, зарплата среднего специалиста этого департамента будет достигать 60 тысяч гривен: есть куда стремиться нашим студентам. Нашим университетом заключен Меморандум о сотрудничестве с Министерством инфраструктуры с целью подготовки для них специалистов именно на нашем факультете. Мне кажется, ни один университет не может похвастать таким четко налаженным процессом от подготовки специалиста до его трудоустройства. Кроме того, мы предоставляем возможности нашим студентам, обучающимся на других факультетах, получать дополнительное образование и на новом факультете, повышая, таким образом, свою востребованность.

– Главное, что интересует и будущих студентов, и их родителей, – это финальный этап учебы – трудоустройство. Ведь, не секрет, что во многих вузах происходит как обычно: вручили студенту диплом – и, будь здоров, позаботься дальше о себе сам. Оттого, и такая статистика: 10 миллионов молодых украинцев уехали учиться и работать за рубеж.

Как обстоит с этим дело в Одесской юридической академии? Кроме направления IT-сферы, с какими еще профильными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления заключены договора о сотрудничестве, в плане стажировок и трудоустройства?

– Трудоустройство выпускников – важный фактор престижа вуза. К сожалению, в Украине большинство вузов не беспокоится обеспечением рабочими местами. А наши студенты часто трудоустраиваются еще на стадии обучения, и наши выпускники уже зарекомендовали себя как хорошие специалисты, которым открыты дороги в различные структуры и организации, органы государственной власти. Могу с гордостью сказать, что наш диплом – это гарантия будущего трудоустройства.

Прошлый учебный год был ознаменован заключением большого числа договоров о сотрудничестве. К нам приезжали руководители Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, судов. Был заключен договор с Национальной полицией Украины о ежегодном трудоустройстве 300 наших студентов и выпускников. На днях мы принимали Начальника Главного следственного управления Украины Максима Цуцкиридзе, и университет заключил очередной договор о трудоустройстве. А на недавней встрече руководитель Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк назвал важную для нас цифру: около 70 процентов сотрудников возглавляемого им ведомства – выпускники нашего университета.

Работе по специальностям способствуют и ярмарки вакансий. В течение года Одесская юридическая академия проводит четыре таких ярмарки. Адвокатские объединения, нотариальные конторы, другие организации присылают своих представителей и отбирают лучших студентов. На этих ярмарках вакансий идет процесс обмена информации между университетом, студентом и работодателем.

– Известно, что трудоустройству предшествуют конкурсы на вакантные места, на которых требуется подтвердить полученные знания. Как готовят студентов с таким конкурсам?

– Конечно, никакой договор не подкрепит отсутствие багажа знаний. Заключая договор, мы, тем самым, обязуемся подготовить высококлассного специалиста. И эти обязательства подкрепляются немаловажными фактами: каждая вторая монография, каждый третий вузовский учебник выходят из стен Одесской юридической академии. Это ли не свидетельство качества образования?! У нас действуют пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. То есть, чтобы развиваться в сфере науки, не нужно бегать от вуза к вузу, изучая условия и возможности. У нас можно пройти весь цикл. В нашей структуре: профессионально-технические училища, колледжи и Национальный университет «Одесская юридическая академия», выпускающий бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук. Лучший сертификат качества!

– Студенты со всех регионов Украины едут в этот вуз за знаниями. А каковы условия проживания студентов? Со студенческими общежитиями у нас связаны разные ассоциации. Но общежития НУ «ОЮА» называют даже студенческими гостиницами. В прошлом году в них был запущен новый проект «Зеленый университет». Как он себя зарекомендовал и насколько оказался энергоэффективен?

– Условия проживания – важнейший фактор качества учебы. Ведь если ты приходишь домой, а там – холод, и на голову падает штукатурка, ты не сможешь спокойно заниматься и готовиться к лекциям. Поэтому качество жизни студентов – в зоне нашего особого внимания. Родители, отправляя своих детей учиться, вправе знать, в каких условиях ребенок будет жить, как и где он будет питаться. И мы максимально комфортно выстроили эту цепочку, создав все необходимые для студентов условия. Без ложной скромности могу сказать, что мы – первый вуз в Украине и один из первых в Европе, который реализует программу энергоэффективности. На трех общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия» уже установлены солнечные батареи и коллектора. Студенты получили возможность получать горячую воду круглый год и жить в теплых комфортных условиях, без подключения к центральному отоплению. Комиссия Евросоюза приезжала к нам, чтобы оценить действенность этой программы для введения ее в европейских вузах. Перенять опыт захотели представители Всеукраинской экологической ассоциации студентов. Да, и городские власти пожелали реализовать эту программу в детских садах, школах и жилых домах.

– Как известно, Национальный университет «Одесская юридическая академия» имеет структурные подразделения в других городах Украины? Распространяется ли реализация этого проекта и на них, то есть приобретет ли статус Всеукраинского?

– Безусловно. Отмечу, что 90 процентов студентов нашего вуза – это не одесситы, они приехали к нам за знаниями из разных уголков страны. Показателен тот факт, что около 200 студентов ежегодно приезжают к нам поступать из столицы. Киевляне выбирают для учебы Одессу!

Но, учитывая, что Украина переживает нелегкие времена, и родителям дорого послать ребенка на учебу в другой город, нами были созданы филиалы НУ «ОЮА» в городах: Черкассы, Кривой Рог, Черновцы, Киев, Николаев, Ивано-Франковск. Кроме того, у нас создан и действует проект академической мобильности. То есть, студент, поступив в Киевский институт интеллектуальной собственности и права, может перевестись учиться в Одессу, и точно также из Одессы можно перевестись на учебу в Киев. Студенты могут обмениваться опытом целыми группами, переезжая из одного города в другой.

– Несмотря на официальное объявление о Дне открытых дверей, на самом деле, Национальный университет «Одесская юридическая академия» открыт не только в этот день. Так, недавно вуз посетила целая делегация школьников из города Борислава Львовской области. Их приезд совпал с визитом сразу двух иностранных лекторов. Расскажите о международном сотрудничестве вуза. Насколько это привлекает абитуриентов?

– Да, ребята из Борислава просто прислали по э-мейлу письмо с просьбой самим увидеть наш вуз, о котором они были много наслышаны. Мы тут же откликнулись: ребята, приезжайте в любой момент. Они приехали, встретились с руководством университета, побеседовали с преподавателями, студентами. Все эти дни они проживали на базе нашего университета. И, впечатленные, поехали домой, горя огромным желанием поступить именно в наш вуз. Мы не ограничиваемся академической мобильностью внутри страны. Каждый месяц к нам приезжают иностранные лекторы из стран Евросоюза, США, Канады. Это уже привычная для нас практика. Буквально на днях в НУ «ОЮА» лекции читали: ведущий профессор психологии из Израиля Нессия Фердман и профессор Колумбийского университета Джордж Берман – действующий адвокат, специализирующийся на теме импичмента. И эта практика приглашенных лекторов действует у нас уже 12 лет. Наши студенты имеют возможность обучения на английском, французском, немецком, испанском языках, получая, таким образом, возможность стажировки за рубежом. Обучаясь в Одесской юридической академии, студенты могут получать дипломы ведущих европейских и мировых вузов. Только в этом году полторы тысячи наших студентов и преподавателей выезжали за рубеж для получения дополнительного образования в лучших иностранных вузах.

– Не так давно в вуз приезжал первый Президент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук, который, выступая, отметил, что в международном сообществе много слышал об Одесской юридической академии.

– Леонид Макарович не только посетил наш университет, но и стал Почетным доктором «Honoris causa» Национального университета «Одесская юридическая академия». Это значимое событие, ведь наш вуз был создан именно в момент обретения независимости нашей страной. Что уж говорить, порой вуз, получив базис, инфраструктуру, спустя время не может удержать и того, что имел. Нам же удалось, получив в наследство сгоревшее здание, за время независимости вырасти до таких впечатляющих масштабов. Не каждый вуз может таким похвастаться.

В завершение беседы Валентин Федоров пожелал развития университету, родному городу и стране.