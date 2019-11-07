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  • Просмотров: 75
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО

Категория: Новости

В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО

Ювелирный завод прекратил производство ещё в 2009 году. Корпуса завода перешли в собственность банка «Надра», в залоге которого находились. А когда в 2015 году обанкротился и сам банк, распоряжаться недвижимостью стал Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Именно он и продал корпуса фирме «Гагарин–сервис». Учредителями фирмы являются Юрий Кулаков и Валентина Бойчук. Последняя приходится матерью депутату Одесского горсовета от «Доверяй делам» Василию Шкрябаю, который возглавляет комиссию по коммунальной собственности.

В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО

 В марте 2016 года Одесский горсовет отвёл фирме 0,7 гектара земли под зданиями.

В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО

 А весной 2019 года фирма получила разрешение на строительстве на данном участке высотного жилого дома с встроенными помещениями общественного назначения.

В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО

 

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В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО
В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО
В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО
В центре Одессы разбирают бывший ювелирный завод, скоро здесь будет высотка ВИДЕО
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