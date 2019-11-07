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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе вышли в свет

Категория: Новости

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе вышли в свет

Благодаря Елизавете II и мероприятиям, посвященным Дням памяти, герцоги Кембриджские и Сассекские появились на людях вместе.  Они посетили Royal Albert Hall в Восточном Лондоне на Дне памяти Королевского британского легиона.
Впрочем, там была практически вся королевская семья, включая принцессу Анну и саму королеву. Принц Гарри и принц Уильям прибыли вместе с супругами, но как журналисты не старались, сфотографировать их хотя бы за беседой не удалось. Так что слухи о размолвке принцев и их жен только получили подтверждение.
Согласно протоколу герцогини Кейт и Меган выбрали наряды в темной цветовой гамме, украсив их цветком мака. Так, жена принца Уильяма для мероприятия предпочла платье Jenny Packham глубокого синего оттенка, к которому надела один из самых модных аксессуаров этого сезона – украшенный обруч. Жена принца Гарри выбрала жаккардовый наряд Erdem и туфли Aquazzura.
После концерта и чествования ветеранов все гости разъехались с приема. Принцы уезжали на разных авто.

 

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