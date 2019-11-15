Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже.

Источники "Европейской правды" подтвердили, что достигнута окончательная договоренность о дате.

По информации источников, инициатива о дате была французская, однако окончательное утверждение ожидалось со стороны РФ.

Это подтвердил и Офис президента Украины.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - впоследствии", - говорится в сообщении ОП в Facebook.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило, что лидеры Украины, России, Германии и Франции встретятся 9 декабря в Париже.

Также об этом сообщили французские СМИ. В частности, издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец отметил, что целью встречи является "открыть новую последовательность имплементации Минских договоренностей".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на днях заявил, что Украина, Германия и Франция одобрили предварительную дату встречи в "нормандском формате", поскольку украинская сторона выполнила все условия для ее проведения.

Последняя встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года.