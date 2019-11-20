Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Приступ паники – это чувство внезапного и сильного беспокойства. Приступы паники могут сопровождаться такими физическими симптомами как ощущение дрожи, чувство дезориентации, тошноту, учащенное сердцебиение, сухость во рту, одышку, потливость и головокружение. Врач-психолог Ольга Мирошникова рассказала Сегодня.Lifestyle, как бороться с паническими атаками.

Симптомы приступа паники не опасны, но могут быть очень пугающими. Может казаться, что это начался сердечный приступ и появляется страх умереть,

– поясняет эксперт.

Пять эффективных способов, как побороть панические атаки:

1. Важно не допустить, чтобы страх страха перед паническими атаками контролировал вас. Приступы паники всегда проходят, и симптомы не являются признаком каких-либо заболеваний.

2. Дыхательные упражнения могут существенно улучшить самочувствие и предотвратить или остановить магическую атаку. Вдохните как можно медленнее и глубже через нос, потом выдохните медленно и глубоко через рот. Можно делать по несколько подходов за раз. Сфокусируйтесь на дыхании, вы почувствуете себя лучше уже через несколько минут. Регулярные упражнения, особенно аэробные, помогут вам справиться со стрессом, снять напряжение, улучшить настроение и повысить уверенность.

3. Ешьте регулярно, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. Избегайте кофеина, алкоголя и курения – это может усугубить приступы паники.

4. Когнитивно-поведенческая терапия (CBT) поможет выявить и изменить негативные шаблоны мышления, которые питают ваши панические атаки, снизить уровень тревоги.

5. Не бойтесь обращаться к врачу, при необходимости, он поможет подобрать правильную медикаментозную терапию.

Помните, что приступы паники не несут непосредственной опасности для жизни, но могут существенно снизить ее качество. Люди с паническим расстройством могут избегать ситуаций, которые могут вызвать приступ паники. Они могут также бояться и избегать общественных мест (агорафобия). Поэтому не стоит затягивать с решением этой проблемы и уметь держать ситуацию под контролем,

– пояснила Мирошникова.