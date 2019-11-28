Астрономы обнаружили “невозможную” черную дыру

Астрономы в ходе наблюдений за космосом обнаружили в пределах Млечного Пути “невозможную” черную дыру. Соответствующее открытие сделано китайскими учеными из NAOC, работающей при CAS, сообщает Lenta.UA.

Объект, получивший название LB-1, находится примерно в 15 тысячах световых лет от Земли. Согласно актуальной модели звездной эволюции, имеющие такую массу черные дыры возникать не должны, поскольку на заключительном этапе своей жизни крупные светила остаются без значительной части собственной массы в виде звездного ветра. В случае с LB-1 она в два раза превышает предел, если принимать во внимание, что черная дыра сформировалась вследствие гибели звезды.

Зафиксировать LB-1 удалось посредством телескопа LAMOST. Астрономы отмечают, что сделанное открытие служит поводом пересмотреть существующие модели образования черных дыр, если их масса сопоставима с массой звезд.