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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Застреленный в центре Киева мальчик оказался крестником певицы Ирины Билык

Категория: Новости

Застреленный в центре Киева мальчик оказался крестником певицы Ирины Билык

Певица показала фотографию маленького Саши, погибшего в перестрелке. Погибший во время стрельбы в центре Киева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость",
 – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

На данный момент правоохранители не называли официально действующих лиц случившегося, но, по данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.

 


Источник: СЕГОДНЯ



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