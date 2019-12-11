Одесситка стала лицом известного ювелирного бренда

Среди главных модных новостей сезона осень-зима 2019: телезвезда Иракли Макацария запустил собственный ювелирный бренд Makatsaria Jewelry. Презентация коллекции украшений одного из самых стильных мужчин в стране состоялась 20 ноября, а нам удалось узнать, кто стал лицом бренда и как прошли съемки первого lookbook. Юная модель из Одессы Анастасия Бондарчук отправилась для съемок коллекции в итальянские Альпы. Интересы 14-летней модели представляла Эльвира Гаврилова, продюсер проекта «Топ-100 Будущее Украины. Дети», она же, по информации из соцсетей, выступила организатором съемок.

Фешн-съемка на фоне суровой итальянской природы — Анастасия Бондарчук не испугалась мороза

Иракли Макацария и Анастасия Бондарчук отлично сработались на съемках в Альпах. Эльвира Гаврилова занималась организацией. Фото: Пресс-служба

Анастасия Бондарчук с детства снимается в рекламе одежды и бьюти-товаров, также она известна благодаря главной роли в клипе шоу-балета Rumbero's «Вона така». Ювелирный бренд засветился в списке ее проектов впервые, но лиха беда начало — стало известно, что ведутся переговоры о сотрудничестве Анастасии с брендом Chopard (Швейцария). Карьера девушки начала новый виток после победы во всеукраинском проекте «Топ-100 Будущее Украины. Дети». Именно на церемонии награждения этого мероприятия ее увидел Иракли Макацария, который позднее связался с Эльвирой Гавриловой, чтобы предложить ее подопечной сотрудничество, а ей лично — взять на себя организационную часть.

В инстаграме у Эльвиры можно найти прекрасные фото из заснеженных Альп, почти такие же размещали у себя Иракли Макацария, Соня и юная Анастасия. Подписчики первыми узнали, что съемка lookbook прошла на озере Брайес, которое было выбрано за уникальные пейзажи, где пронзительная красота сочетается с суровостью. Но никто не ожидал, что в день приезда съемочной группы температура там упадет до -8°C и начнется настоящая снежная зима. Фотосессия в легких вечерних нарядах приняла экстремальный характер, но все участники следовали плану: Анастасия Бондарчук отлично сработалась с Иракли, Соня Плакидюк в очередной раз подтвердила свой статус фэшн-фотографа № 1 в Украине и профи мирового уровня. Кроме того, потрясающее видео отснял продакшн диджитал-компании Amillidius.

Иракли Макацария покажет новогоднюю сказку? В главной роли Анастасия Бондарчук

Вторая часть съемки прошла в Киеве, в студийных условиях. Компанию Анастасии в кадре составил милые хаски, кроме того использовалась новогодняя атрибутика — праздники на носу! Неизвестно, задумывалась ли праздничная атмосфера изначально или к этой идее подтолкнула спонтанная снежная сказка, случившаяся в Италии,

но ювелирные украшения нового бренда без сомнения войдут в топ самых желанных и популярных новогодних подарков. А Насте Бондарчук мы желаем дальнейших успехов и будем следить за ними в ее instagram.

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