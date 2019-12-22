В Припяти впервые за 33 года установили елку

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку, передает корреспондентZIK.

Сообщается, что новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных зданий Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.

Справка:

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года примерно в 01:24 ночи, в ходе проведения проєктного испытания турбогенератора №8 на энергоблоке №4. Во время испытания произошел гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. В различных помещениях и на крыше возникло более 30 пожаров.

В результате аварии произошел огромный выброс в окружающую среду.

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель. Вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населенных пунктов, среди которых и город Припять, около 200 тыс. человек было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению.

Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс. людей, в настоящее время постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.