Все новое в новом году

Вот мы и дождались – запах хвои и сдобы, апельсины и мандарины, оживление, ожидание и надежда. Самое главное во всем этом надежда – на новое, хорошее, отличное, самое лучшее.

С замиранием сердца слушаем мы бой часов и радуемся пришедшему в наш дом новому году. Посмотрим, что обещают нам в наступающем году специалисты прогноза.

Крыса в рыцарских доспехах

Что ж, по китайскому гороскопу мы распрощаемся со свинкой, которая, придется признать, вела себя в уходящем году очень по-разному, и будем встречать с распростертыми объятиями рачительную и запасливую крысу. Причем крысу не простую, а белую, но отнюдь не пушистую. Нет, белая Крыса явится к нам 25 января в броне и всеоружии, поскольку ее природа металлическая.

Она является первой по счету в двенадцати тотемах китайского гороскопа, то есть начинает новый цикл развития. Вместе с ней придет Новое и в наш дом, так что от всякого рода изменений в жизни в 2020 году нам не отвертеться.

И это не будет конец света, как утверждают некоторые «пророки». Нет, приходящий год будет отмечен разного рода преобразованиями как в мире, так и отдельных странах, городах, жизнях.

Утешает то, что Крыса умеет настойчиво трудиться и практически никогда не остается без запасов.

Не бойтесь и верьте

В 2020-м ожидается шесть затмений, и в этом тоже нет ничего катастрофического и необычного. Четыре лунных затмения пройдут 10 января, 5 июня, 5 июля, 30 ноября, два солнечных затмения – 21 июня и 14 декабря.

Астрологи советуют: прислушайтесь к себе в эти дни, возможно, вы найдете решение давних проблем или придумаете нечто новое, интересное и с духовной, и с материальной точки зрения. Однако будьте осторожны и отложите реализацию ваших задумок на другое, более спокойное время.

Астрологи обращают внимание еще на одно важное планетарное событие – 21 декабря 2020 года суровая планета Сатурн соединится с планетой «большого счастья» Юпитером в знаке Водолея. С этого времени строгий Сатурн, прислушиваясь к Юпитеру, даст возможность тем, кто хорошо до этого потрудился, расправить плечи и увидеть плоды своих трудов. Во многих странах начнется обновление со знаком плюс, в том числе и экономическое.

Не бойтесь в наступающем году рисковать, возможно то новое, что придет в вашу жизнь, станет базой для благотворных изменений на несколько лет вперед.

Однако разным знакам стоит все же вести себя по-разному, ведь не может Фортуна всем благоволить одинаково.

По знакам Зодиака

Для ОВНА 2020 год будет неоднозначным, и его первая половина даст этому знаку бодрость и уверенность в своих силах. Со свойственной Овнам энергией и напористостью он пойдет вперед, сметая все на своем пути и порой не оглядываясь на тех, кто шагает рядом с ним. И напрасно – потому что уже во второй половине года Овну понадобится помощь близких и коллег, их сочувствие, добрый совет, а порой и существенное материальное вливание. Поэтому в наступающем году Овну стоит правильно распределить свои силы.

ТЕЛЕЦ впитывает в себя элементы эксцентричной, непредсказуемой, оригинальной, творческой, обожающей сюрпризы планеты Уран. С Ураном стоит быть поосторожнее, так как его благоволение часто дорого обходится. И все же в 2020 году у Тельца появится возможность сделать то, что он уже и сам от себя давно не ожидает. И вам выбирать – что именно.

БЛИЗНЕЦАМ в 2020 году стоит «остановиться-оглянуться» и понять, что, как говаривал Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное». В самом деле, сколько можно хвататься за десять дел сразу? Может быть, стоит сосредоточиться на двух-трех? И работать, работать, работать…

РАК наконец увидит результаты упорного труда предыдущих лет и поймет, что мечты действительно иногда сбываются. Победы и вознаграждения, радости воплощения самых заветных идей, путешествия, встречи, новые нужные знакомства и интересные предложения. Во всей этой суматохе главное не потерять голову и вовремя отойти на заранее приготовленные позиции. И оттуда спокойно наблюдать за развитием событий.

ЛЬВУ не придется особенно волноваться, новый год не принесет ему каких-либо выдающихся событий и не даст особенных возможностей. И это отличный повод отдохнуть, набраться сил и здоровья для будущих свершений.

ДЕВА дождется своего часа, своего места и времени и наконец поверит в то, что ее усилия не пропадают даром. Год Крысы принесет ей удачу и возможности, тут важно не перестараться с расчетами. Иногда надо просто рискнуть, не зная, чем все кончится.

ВЕСЫ колеблются, и сомневаются, и пропускают удачные дни. Трудно угадать, когда же ступить вперед, а когда лучше остаться на месте. Эти сомнения порой играют злую шутку, и обидно наблюдать, как предоставленные в одночасье возможности уходят к другим, ехидно помахав рукой. Не стоит беспокоиться, придет время и для свершений, а в этот год лучше не настаивать ни на чем.

СКОРПИОНУ мало не покажется, февраль ознаменуется соединением Сатурна и Плутона, то же повторится и осенью. Кстати, это не значит, что всем Скорпионам соединение несет неприятности, некоторым оно даст большую удачу. Но все же следует быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ловушку ложных обещаний. В этом году хорошо проходить любого рода обучение, от танцев до курсов повышения квалификации.

СТРЕЛЕЦ в 2020 году просто молодец. Он и так богат оптимизмом, а тут еще его оптимизм будет подтвержден реализацией планов и удачными предприятиями. Стрельцам можно надеяться на повышение по службе, его материальное состояние улучшится, благоприятны крупные покупки, осуществление заветных планов не за горами.

КОЗЕРОГ в 2020 году время от времени будет получать бонусы за то, во что он вложил ранее труд, терпение, настойчивость, силы. В его жизнь придут новые идеи, люди и дела. Однако стоит быть осторожнее в январе – первой половине февраля и отдохнуть в марте. Лучше в это время себя побаловать радостями маленькими и большими и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ в 2020 будет работать над тем, что начал еще в декабре 2019-го, и Фортуна поможет ему во всех его начинаниях. Важно в этот период не зарваться и не хвататься за слишком многое. Вам хватит работы и с тем, что вы имеете. А вот себе, своей семье, своему дому стоит уделить внимание – ведь именно это и есть самое важное в жизни.

РЫБЫ наконец-то готовы к реформам и изменениям. Эти изменения будут касаться прежде всего внутреннего «я» и своего восприятия жизни. Вы поймете, что для вас важнее, и самое главное – решитесь действовать. Полезно использовать имеющуюся у Рыб в избытке интуицию и отступать тогда, когда звезды не благоволят вам. Но такие периоды будут в наступающем году редки, и Рыбы смогут реализовать то, что давно задумали, и получить то, что хотели.

С наступающим Новым годом! Пусть все хорошее сбудется и звезды дадут нам возможность радоваться жизни!