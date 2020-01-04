В Украине планируют провести перерегистрацию переселенцев с целью получить реальные статистические данные. Об этом рассказал заместитель главы МинВВОТ Украины Руслан Калинин. Чиновник объяснил , что по официальной статистике в Украине 1 млн 429 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако реальные цифры могут отличаться.

«...Мы понимаем, что есть там и те люди, которые зарегистрировались, но не живут на подконтрольной Украине территории. Мы все понимаем, что люди приезжают, кто-то регистрируется, чтобы получать пенсию, а живет на неподконтрольной территории. Поэтому, чтобы понять реальную статистику, нам нужно провести перерегистрацию. Но если мы не сделаем такую важную вещь – отвяжем получение пенсий от справки переселенца, то мы получим те же самые цифры. Поэтому первый шаг – и это должны сделать не мы, а Министерство социальной политики, это отвязать эту справку, нужно им просчитать последствия. Отвязать справку, провести перерегистрацию – и мы выйдем на совсем другие цифры»,

– сообщил Калинин.

Представитель МинВВОТ добавил, что во время перерегистрации удастся собрать информацию и о количестве нуждающихся в жилье переселенцев. В частности, недавно в существующей электронной базе ВПЛ, которую ведет Министерство социальной политики, появилась графа «Кто нуждается в жилье», но в ней практически нет никакой информации.

«Поэтому, когда мы будем проводить перерегистрацию, то мы соберем эту информацию. Но нам необходимо работать уже сейчас и нужно отталкиваться от каких-то цифр. Наши эксперты из сектора экономического анализа посчитали, что где-то приблизительно 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в жилье. Поэтому мы отталкиваемся от этой цифры. Есть у нас официальные цифры – это люди, стоящие в очереди»,

– подыторжил Калинин.

Как мы писали раньше, Министерство социальной политики Украины все еще не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам.

Сейчас долги по пенсиям существуют как у жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса, которые с начала конфликта не получали выплаты, так и у пенсионеров-переселенцев, которым периодически эти выплаты приостанавливали.