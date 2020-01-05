США перебросили бомбардировщики поближе к Ирану

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, поближе к Ирану. Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что авиабазы в Индийском океане B-52 могут быть задействованы против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ, однако сама по себе переброска бомбардировщиков еще не означает, что такой приказ отдан.

В свою очередь, The Wall Street Journal напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны. Со ссылкой на данные Пентагона WSJ сообщает, что в регион планируется вернуть шесть B-52.