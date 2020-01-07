С поверхности Марса неожиданно быстро исчезает вода – ученые

Зонд Trace Gas Orbiter зафиксировал, что с поверхности Марса неожиданно быстро начала исчезать вода. Об этом говорится в исследовании ученых Европейского космического агентства и Роскосмоса, передает LIGA.net со ссылкой на The Independent.

Специалисты утверждают, что этот процесс происходит гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Они считают, что исчезновение воды происходит, когда солнечный свет и химические реакции превращают молекулы воды в атомы водорода и кислорода, из которых они состоят. Слабая гравитация Марса не может удержать новые молекулы - и они поднимаются на высоту более 80 километров.

Сейчас атмосфера Марса содержит до 100 раз больше водяного пара, чем теоретически позволяет его температура. Специалисты предполагают, что Марс может потерять свою воду быстрее, чем считалось ранее.

Ученые полагают, что новое открытие даст ключ к лучшему пониманию природы Марса и поиску жизни там. Также оно поможет определить шансы человечества переехать на красную планету.

Предыдущие исследования показали, что когда-то планета была затоплена, однако стремительно начала терять воду. Сейчас климат Марса в основном сухой: вода, которая остается на планете, замерзает в кратерах.