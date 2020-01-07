Атака телеканализацией

«Бережно относитесь к коррупции

она порождает сопричастность…»

парагвайский диктатор

Альфре́до Стре́сснер

Идея Киева создать отдельный украинский телеканал, вещающий на неподконтрольную территорию Донбасса будет реализована. Уже назначен руководитель информационного вещания канала, им стала Елена Трибушная, бывшая главред 24 канала, что говорит само за себя.

Первый выход в эфир ожидается 15 февраля, строка в госбюджете на 2020 год предусмотрена. Проект курирует лично министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Для этого будут использовать базу печально мало кому известного телеканала UATV. Получилась идиотская ситуация, в которой канал для Донбасса будет обеспечиваться системой иновещания! «Донбасс — це Украина»? Или я что-то путаю? Короче опять зрада!

Видимо таким образом новая креативная команда собиралась обойти законодательные нормы, по которым 90% телевизионного контента должно выходить на украинском языке. Но, по словам Елены Трибушной, власть решила пойти по другому пути: в этом месяце парламент должен принять некие поправки к закону, позволяющие «начать вещание на новом канале и на русском, и на украинском языках». При этом она не уточнила, о каком законе идет речь и могут ли другие каналы претендовать на подобный же пересмотр квот?

«Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь, понимая, что почти 6 лет эти люди (Донбасса) потребляли контент российских телеканалов. Мы знаем, что там, в основном, смотрят „Россию-1“, а мы хотим рассказать, как все происходит на самом деле: о позитивных сдвигах, о том, куда мы движемся, о том, что наше будущее — единая страна. Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог… Мы хотим рассказывать, что дискриминация русского языка — это миф», — вдохновенно вещает Елена Трибушная в интервью «Детектор Медиа».

Типа на русском вещаем же, чего вам еще? А вот услышат ли жители неподконтрольных территорий правду о том, на какие ухищрения пошел официальный Киев, чтобы обойти собственное же законодательство, навязавшее стране драконовские языковые квоты. Да, будущие депутатские правки вряд ли коснуться общенациональных телеканалов Украины, их по-прежнему будут насиловать языковыми квотами?

Сама идея отдельного телеканала для Донбасса уже несет в себе элементы сегрегации населения по региональному принципу, почему жителей Донецка и Луганска нужно «кормить» особым информационным продуктом? Почему даже язык общения с ними «должен быть особым»?

То, что система украинского телевизионного иновещания будет переориентирована на работу с Донбассом, с точки зрения растаскивания бюджетных средств это, несомненно, гениальное решение. Косвенным доказательством чему может послужить тот факт, что ни Бородянского, ни других чиновников почему-то не интересует простой вопрос: а что если вещание новоиспеченного телеканала на неподконтрольной Украине территории будет полностью глушиться средствами электронной борьбы?

Честно говоря, я бы тоже хотел бы услышать «о позитивных сдвигах, о том, куда мы движемся», только боюсь, что «о позитивных сдвигах» - это не про нас, а «о том, куда мы движемся» - это не про позитивные сдвиги.