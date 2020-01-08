Лучшие выставки Европы ВИДЕО

Euronews предлагает вашему вниманию несколько крупнейших европейских выставок.

В Мадриде вы обнаружите гробницу фараона Тутанхамона и найденные там сокровища. Экспонаты представляют собой точную копию обнаруженных в 1922 году британским археологом Говардом Картером сокровищ фараона.

На площадке в 2000 квадратных метров публика сможет ознакомиться со всеми подробностями жизни молодого Тутанхамона, а также узнать о раскопках в Долине Царей.

Выставка продлится до 19 апреля.

Одно из самых удивительных произведений искусства на тему жизни Иисуса Христа можно увидеть в Штутгарте на юге Германии.

Алтарь был выполнен 5 веков назад художником эпохи Возрождения Йоргом Ратгебом для соборной церкви Херренберга.

Картина полна эмоций и интерпретаций последнего периода жизни Христа. Сам художник был активным сторонником немецкой Крестьянской войны и, в конце концов, был казнен.

Выставка открыта до 12 января.

Флорентийская выставка обратит ваше внимание на роль обуви в нашей жизни - от глубокой древности до наших дней.

Здесь вы обнаружите основные виды обуви, которые носили в пятом-четвертом веках до нашей эры благодаря археологическим раскопкам в Северной Европе.

Отдельно рассказывается о древней обуви в культуре 20-го века через моду и кино (например, в фильмах «Клеопатра», «Бен Гур» и «Гладиатор»).

Обувную выставку "Носят боги" можно посмотреть до 19 апреля.

Эйфория - вот подходящее слово для описания чувства, которое испытывали венгры в период исторических изменений, начавшихся в середине 80-х и закончившихся свободными выборами в 1990 году.

Эта выставка при помощи фотографий, документов и видеозаписей показывает, что происходило со страной и ее гражданами во время смены режима.

Выставка принимает посетителей до 23 февраля.

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