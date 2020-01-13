Бизнесмен Сергей Курченко через суд требует отмены персональных санкций

Бизнесмен Сергей Курченко подал иск к президенту Украины о признании недействительным Указ от 2 мая 2018 года о наложении на него личных экономических санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.



"Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь СБУ как третье лицо, поскольку Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ",

- говорится в сообщении.Напомним, что 2 мая 2018 года президент Украины подписал Указ о применении и отмене личных экономических санкций для физических и юридических лиц. Решение подготовили в СНБО.До того, как попасть под украинские санкции, Курченко находился в международном розыске. Однако в тот раз среди 1748 фамилий находилась и фамилия бизнесмена. Санкции ввели на 3 года.В Указе отмечается, что в отношении Сергея Курченко применены следующие санкции: блокирование активов, предотвращениe вывода капиталов из Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, частичный запрет деятельности с ценными бумагами.