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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Бизнесмен Сергей Курченко через суд требует отмены персональных санкций

Категория: Новости / Политика

Бизнесмен Сергей Курченко через суд требует отмены персональных санкций

Бизнесмен Сергей Курченко подал иск к президенту Украины о признании недействительным Указ от 2 мая 2018 года о наложении на него личных экономических санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.

"Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь СБУ как третье лицо, поскольку Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ",
 - говорится в сообщении.
Напомним, что 2 мая 2018 года президент Украины подписал Указ о применении и отмене личных экономических санкций для физических и юридических лиц. Решение подготовили в СНБО.
До того, как попасть под украинские санкции, Курченко находился в международном розыске. Однако в тот раз среди 1748 фамилий находилась и фамилия бизнесмена. Санкции ввели на 3 года.
В Указе отмечается, что в отношении Сергея Курченко применены следующие санкции: блокирование активов, предотвращениe вывода капиталов из Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, частичный запрет деятельности с ценными бумагами.


Источник: 112



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