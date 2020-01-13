В результате нового авиаудара в Сирии погибли более 10 человек

В среду, 15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов в последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что авиаудар совершили после того, как 12 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в провинци. Сделка была заключена при посредничестве Турции и России.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек были убиты в результате забастовок на рынке и в промышленной зоне в городе Идлиб. Есть сообщения о людях, которые все еще похороненных под завалами.