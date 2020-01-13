В Белом доме думают, что Сенат рассмотрит импичмент Трампа менее, чем за 2 недели

Представитель Белого дома считает, что судебное расследование импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате займет не более 2 недель. Об этом один из чиновников с условием анонимности сообщил The Washington Post.

"Я думаю, что вряд ли это (расследование импичмента - ред.) продолжится более двух недель", - заявил источник.

Также он добавил что команда Трампа представит "очень веские аргументы для президента".

Кроме этого, он добавил, что у демократов Палаты представителей "нет никаких заслуживающих доверия доказательств, свидетельствующих о каких-либо нарушениях".

Напомним, что процедуру импичмента американского президента Конгресс начал 24 сентября из-за скандала вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед звонком лидер США задержал финансовую поддержку Украины. А на протяжении телефонного диалога Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Вuгіѕmа.