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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Белом доме думают, что Сенат рассмотрит импичмент Трампа менее, чем за 2 недели

Категория: Новости

Представитель Белого дома считает, что судебное расследование импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате займет не более 2 недель. Об этом один из чиновников с условием анонимности сообщил The Washington Post. 

"Я думаю, что вряд ли это (расследование импичмента - ред.) продолжится более двух недель", - заявил источник. 

Также он добавил что команда Трампа представит "очень веские аргументы для президента".

Кроме этого, он добавил, что у демократов Палаты представителей "нет никаких заслуживающих доверия доказательств, свидетельствующих о каких-либо нарушениях".

Напомним, что процедуру импичмента американского президента Конгресс начал 24 сентября из-за скандала вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед звонком лидер США задержал финансовую поддержку Украины. А на протяжении телефонного диалога Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Вuгіѕmа.

Как сообщалось 19 декабря, Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Теперь должно состояться судебное расследование в Сенате, возглавляемом республиканцами. Для снятия президента с должности нужно две трети голосов.


Источник: 112.ua



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