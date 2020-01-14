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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу с 18 лет

Категория: Новости / История и общество

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет. Об этом говорится на сайте президента.

Согласно закону, на срочную службу уже с апреля этого года будут призывать мужчин с 18 до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Призывы будут проходить в апреле - июне (весенний) и в октябре - декабре (осенний).

Кроме того, в апреле и октябре 2020 года в запас уволят военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалиста или магистра и выслужили установленные сроки. В апреле и октябре в запас уволят других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки.

Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года. 


Источник: 112.ua



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