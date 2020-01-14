ИМИ увидел ухудшение свободы слова в Украине

В 2019 году в Украине увеличились случаи нарушений свободы слова и цензуры. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Так, эксперты ИМИ зафиксировали243 случая нарушений свободы слова, в 2018 году таких случаев было зафиксировано 235. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов.

Впервые за последние три года в Украине произошло убийство журналиста. Институт напомнил ситуацию, когда 20 июня 2019 в больнице скончался Черкасский журналист Вадим Комаров, на которого раннее напали.

Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2019 году были: препятствование законной журналистской деятельности - 99 случаев (больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зафиксировано 96 препятствований); угрозы - 37 случаев (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 33 угрозы); избиения - 23 случая (меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 31 избиение); непредоставление доступа к информации - 21 случай (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 19); кибератаки и юридический давление - по 18 случаев (в предыдущем году - 15 кибератак, случаев юрдавления - 13).

По сравнению с 2018-м годом, в Украине увеличилось количество случаев цензуры - 6 (два за 2018 год). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры, о чем они делали отдельное заявление.

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев и область (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская область (19 случаев), третье место - Волынь (15), четвертое - Днепропетровская с 14 случаями, пятое место (по 13 случаев соответственно) разделили Николаевская и Полтавская области.

"Причина ухудшения ситуации со свободой слова заключается в несистемном подходе к расследованиям нарушений, росте давления медиасобственников и политиков, что тоже способствует дискредитации профессии журналиста, а также в слабой солидарности в среде журналистов", - отметила руководительница отдела мониторинга свободы слова ИМИ Екатерина Дячук.