В украинском языке в 2019 году появилось около 1,5 тыс. новых слов

В 2019 году в украинском языке появилось 1-1,5 тыс. слов с новой формой или значением. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Институте украинского языка Национальной академии наук Украины.
Также указано, что современный украинский литературный язык постоянно развивается, пополняется новой лексикой, кодификация которой в общенациональных нормативных словарях требует проверки временем и языковой практикой общества. Было составлено много словарей новой украинской лексики, в которых отражаются последствия пополнения украинского лексикона за определенный временной отрезок, преимущественно за 10 лет, при формировании нового поколения носителей языка.