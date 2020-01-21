HBO снимет мультфильм о британской королевской семье

Члены британской королевской семьи станут героями нового анимационного сатирического сериала, над которым будет работать сценарист сериала "Гриффины" (Family Guy) Гэри Джанетти.

Мультсериал, который выйдет на канале HBO MAX, будет называться "Принц" (The Prince). Его героями станут королева Елизавета, принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон, и принц Гарри и Меган Маркл и др. Рассказ будет вестись от имени шестилетнего принца Джорджа, который трактует события в королевской семье.

Сюжет основан на Instagram сценариста Гэрри Джанетти, в котором он от имени принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и будущего короля, комментирует фото и заголовки СМИ, связанные с британской королевской семьей.

Как сообщает Deadline, озвучат героев актеры Орландо Блум (принц Гарри), Кондола Рашад (Меган Маркл), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Том Холландер (принц Филипп и принц Чарльз), Алан Камминг (дворецкий принца Джорджа Оуэн), Фрэнсис де ла Тур(королева Елизавета), Иван Реон (принц Уильям) и др.

Авторы описывают мультсериал, как сатирический взгляд на жизнь принца Джорджа Кембриджского, самого молодого наследника британского престола, который преодолевает испытания и невзгоды при дворе.