В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

В Верховной Раде Украины подготовили проект закона Украины "О всеукраинском референдуме", однако он еще нуждается в доработке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook замглавы парламента Руслана Стефанчука, сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии.

Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме,

- говорится в сообщении.

Законопроект не является окончательным, он еще требует существенной доработки.

Во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины,

- отмечается в сообщении.