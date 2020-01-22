В деле одесского «Краяна» появились новые подозреваемые

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении 4 лицам — организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий завода «Краян».

24 января 2020 по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении четырем лицам — фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК «Краян», среди которых физическое лицо, которое осуществляло фактический надзор за ООО «Девелопмент Элит» в схеме; два человека, которые координировали взаимодействие участников схемы, и пособница в преступной схеме, представительница группы лиц, имеющих влияние на ряд чиновников Одесского горсовета,

— сообщает пресс-служба САП в пятницу.

Так, по версии стороны обвинения, подозреваемые организовали незаконное завладение средствами Одесского горсовета в результате реализации по сговору с должностными лицами Одесского горсовета, представителями коммерческих структур территориальной громады города административных зданий бывшего завода «Краян», пытались легализовать указанные средства, а также совершали другие действия как пособники в совершении преступлений.

Установлено, что рыночная стоимость приобретенного здания завода «Краян» для размещения новой мэрии при покупке была вдвое завышена. И как следствие, городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 92 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

Несмотря на то, что одна из указанных лиц длительное время отсутствует по месту жительства, ей сообщено о подозрении в соответствии с УПК Украины в порядке вручения сообщений.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пресс-служба НАБУ в свою очередь отмечает, что количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 12: восемь из которых являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде.