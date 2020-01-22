Селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего во время родов, стало вирусным

В сети стала вирусной фотография, опубликованная на интернет-платформе Reddit. Селфи сделала счастливая молодая мама прямо в родильном зале больницы. Сияющая улыбкой женщина позирует на фоне упавшего в обморок мужа, которого пытаются привести в чувство врачи. У одного из медиков на руках новорожденный ребенок.
«Он был там, чтобы подбодрить жену во время ее первых родов»,— подписано фото.
«Для парня это оказалось слишком», «Бедняга не знал, во что ввязывается», «Будет потом, что показать ребенку — память на всю жизнь» — писали в комментариях развеселившиеся пользователи сети.
«Вот почему мы рожаем. Мы — сильнее»,— написала одна из женщин-комментаторов.