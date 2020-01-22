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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего во время родов, стало вирусным

Категория: Новости

Селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего во время родов, стало вирусным

В сети стала вирусной фотография, опубликованная на интернет-платформе Reddit. Селфи сделала счастливая молодая мама прямо в родильном зале больницы. Сияющая улыбкой женщина позирует на фоне упавшего в обморок мужа, которого пытаются привести в чувство врачи. У одного из медиков на руках новорожденный ребенок.

«Он был там, чтобы подбодрить жену во время ее первых родов»,
 — подписано фото.

«Для парня это оказалось слишком», «Бедняга не знал, во что ввязывается», «Будет потом, что показать ребенку — память на всю жизнь» — писали в комментариях развеселившиеся пользователи сети. 

«Вот почему мы рожаем. Мы — сильнее»,
— написала одна из женщин-комментаторов.


Источник: ФАКТЫ



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