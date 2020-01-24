Глава комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что Украина присоединится к Римскому статуту, но не назвал сроков.

"Украина собирается присоединяться к Римскому статуту. Но слово “собирается” означает Present Continious (“настоящее длительное время”). На этом я пока что поставлю точку с запятой”,

– сказал Монастырский.

При этом глава комитета не назвал конкретных сроков.

“В ратификации Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По ним ведется очень острая дискуссия, в контексте существования у нас добровольческих батальонов, дальнейшей судьбы ребят, которые воевали в первые месяцы активной фазы. Здесь очень много вопросов”,

– пояснил он.

По мнению Монастырского, в 2020-м году украинское государство окончательно определиться по теме Римского статута.

“Процесс идет. Определенный успех уже достигнут”,

– сказал он.