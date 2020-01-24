 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Украина присоединится к Римскому статуту

Категория: Новости / Политика

Украина присоединится к Римскому статуту

Глава комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что Украина присоединится к Римскому статуту, но не назвал сроков.

"Украина собирается присоединяться к Римскому статуту. Но слово “собирается” означает Present Continious (“настоящее длительное время”). На этом я пока что поставлю точку с запятой”,
 – сказал Монастырский.

При этом глава комитета не назвал конкретных сроков.

“В ратификации Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По ним ведется очень острая дискуссия, в контексте существования у нас добровольческих батальонов, дальнейшей судьбы ребят, которые воевали в первые месяцы активной фазы. Здесь очень много вопросов”,
 – пояснил он.

По мнению Монастырского, в 2020-м году украинское государство окончательно определиться по теме Римского статута.

“Процесс идет. Определенный успех уже достигнут”,
 – сказал он.


Источник: БУКВЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать