 
Информация к новости
  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В горсовете собираются убрать уличных музыкантов из центра Одессы и не портить имидж города

Категория: Новости / Культура и искусство

В горсовете собираются убрать уличных музыкантов из центра Одессы и не портить имидж города

Руководство департамента культура и туризма Одесского горсовета требует принять меры, чтобы к началу курортного сезона убрать из центра города уличных музыкантов и аттракционы. Об этом директор департамента Татьяна Маркова заявила 10 февраля в ходе аппаратного совещания и обратилась к вице–мэру Петру Рябоконю, который проводил заседание.

По её словам, такие музыканты и аттракционы уродуют центр города и портят туристический имидж Одессы. Кроме того, аттракционы могут представлять опасность для людей, поскольку техника безопасности там не всегда соблюдается.

Отметим, что уличные музыканты уже несколько лет устраивают свои выступления в центре города, преимущественно на Дерибасовской, работая зачастую по принципу «чем громче, тем лучше».


Источник: ТАЙМЕР



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать