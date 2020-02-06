В горсовете собираются убрать уличных музыкантов из центра Одессы и не портить имидж города

Руководство департамента культура и туризма Одесского горсовета требует принять меры, чтобы к началу курортного сезона убрать из центра города уличных музыкантов и аттракционы. Об этом директор департамента Татьяна Маркова заявила 10 февраля в ходе аппаратного совещания и обратилась к вице–мэру Петру Рябоконю, который проводил заседание.

По её словам, такие музыканты и аттракционы уродуют центр города и портят туристический имидж Одессы. Кроме того, аттракционы могут представлять опасность для людей, поскольку техника безопасности там не всегда соблюдается.

Отметим, что уличные музыканты уже несколько лет устраивают свои выступления в центре города, преимущественно на Дерибасовской, работая зачастую по принципу «чем громче, тем лучше».