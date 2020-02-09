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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Более поздние завтраки по выходным заставляют людей полнеть

Категория: Новости / Полезные советы

Более поздние завтраки по выходным заставляют людей полнеть

Более поздние завтраки по выходным заставляют нас полнеть, даже если мы не употребляем больше калорий – для появления лишнего веса достаточно сдвинутого времени приема пищи.

Заключение об этом было сделано после проведенных испытаний с участием более 1100 студентов из Испании и Мексики, передает издание Новости Ю. Специалисты анализировали, в какое время добровольцы съедали свои завтраки, обеды и ужины в будни и выходные дни.

Оказалось, что не зависимо от количества потребляемых калорий, сна и физической активности одно лишь изменение времени завтрака на более позднее является самостоятельным фактором полноты.

Сдвиг завтрака на три с половиной часа в выходные дни вызывал у людей самое резкое увеличение веса. Например, это происходило, если в рабочие дни человек завтракал в 8 часов утра, а в субботу и воскресенье — в 11.30,
— сообщили авторы проекта.

Ученые резюмируют: чем значительнее сдвигается время завтрака в выходные дни по сравнению с буднями, тем выше риск появления лишнего веса. По их словам, подобные временные сдвиги в приемах пищи могут содействовать жировым отложениям в области талии и развитию висцерального ожирения, при котором жир откладывается глубоко в брюшной области, повышая риск метаболических расстройств и ассоциированных с ними болезнями.



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