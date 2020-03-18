Галактическое цунами уничтожало звезды на глазах астрономов

Американские астрофизики из Политехнического университета Вирджинии с помощью космического телескопа Хаббл наблюдали энергетические выбросы квазаров - самые мощные потоки энергии во Вселенной. Такие выбросы похожи на волны цунами, они выталкивают пыль и газ за пределы галактик и останавливают образование звезд, пишет Astrophysical Journal Supplements.

По словам руководителя исследования, профессора кафедры физики Технического колледжа Вирджинии Наума Арава, квазары с мощным излучением появляются, когда в результате столкновения галактик вблизи черной дыры скапливается гигантское количество газа.

Выбрасываемый из черной дыры в виде струй, газ разогревается до миллиарда градусов, после чего начинает светиться по всему видимому спектру.

Газ в виде квазарных ветров идет по диску галактики и при этом просто сметает на своем пути материал, из которого могли бы образоваться новые звезды. В результате в галактике прекращается процесс звездообразования.

Результаты исследованию показали, что излучение черной дыры выталкивает газ и пыль на гораздо большие расстояния, чем считалось ранее, это - цунами галактического масштаба.

"Любой, кто станет свидетелем этого события, увидит фантастическое шоу фейерверков", - отметил Наума Арава.