Три беды Украины ВИДЕО

Один из популярных Телеграм-каналов провел среди своих подписчиков голосование. Было предложено высказаться по теме «Главная беда современной Украины». С огромным отрывом сомнительное лидерство досталось пункту «Деградация общества». За него проголосовало 43%. Далее следуют «Майдановцы (во всех проявлениях)». Их считают существенной проблемой для Украины 34% участников опроса. Закрывает тройку позора «Руководство страны» — 11%. В традиционной паре наших бед «дураки и дороги» окончательно победили дураки и это при том, что дороги лучше не стали!

Почему в стране происходит селекция худших? Почему общество не демонстрирует признаков выздоровления? Почему реальность никого не отрезвляет? Ответ кроется в том, что общество, как любой живой организм способно к самообучению. Это свойство позволяет эволюционировать в меняющемся мире. Если изменяющиеся условия обитания подменить зрелищем, то именно оно, а не действительность становится источником изменений в обществе.

Зрелища, сгенерированные умышленно, формируют собственные ценности, а ценности порождают уже свои новые зрелища. Этот процесс носит название информационного круговорота, вырваться из которого крайне сложно.

Наш диагноз: потеря ориентиров! У страны отсутствует ощущение реальности, где уже много лет при помощи постановочных зрелищ навязываются ложные цели и ценности, тем самым против нас ведется длительная информационная война.

Информационная война - это не борьба компроматов или донесение до мира своей правды - это активное перепрограммирование, когда речь заходит об информационном противоборстве, то понимать его следует как перепрограммирование того или иного субъекта путем изменения присущей ему системы отношений, через подмену смыслов. Результатом всего этого становится закрепление достигнутого положения в законодательной сфере. Перепрограммирование начинается с изменения отношения («посмотрите, какой он плохой!»), а заканчивается тем, что мы видим вокруг себя.

Цели же, поражаемые в информационной войне, как и в любой другой войне, - это силы, средства и ресурсы противника. Вот почему мы живем все хуже, а все еще живы мы просто потому, что сегодняшние войны в большинстве своем уже не направлены прямо на уничтожение противника. Человечество, в отличие от природы, ранее всегда созидало, отталкиваясь не от избыточности, а от дефицита ресурсов. Поэтому, как только технологии позволили, современные войны сдались менее затратными так сразу же все переориентировались на перепрограммирование противника. В противном случае, кто ж тогда будет выполнять грубую и грязную работу для избранных, которые должны сохраниться сами, да еще и в инфраструктуре комфорта.

Триада: «деградация общества», «майдановцы (во всех проявлениях)», компрадорское руководство страны появились не вчера — это следствие многолетней информационной войны против нашего народа, та раковая опухоль, что поразила некогда здоровый общественный организм.

Когда система не избавляется от неадекватных самой Жизни элементов, то Жизнь избавится от самой системы, и тогда наступает ее Смерть. Навязывание цивилизации чуждых ей ценностей всегда, приводит к уничтожению данной цивилизации. Соперничество цивилизаций требует от участников сосредоточить всю свою волю к жизни и знания предшествующих поколений, для победы. Играя при этом по своим правилам, не оглядываясь на лукавое морализаторство соперника. В нашем жестоком мире правила игры являются определяющим фактором для победы. В этом противостоянии в принципе нельзя выиграть по чужим правилам. Пример уничтожения цивилизации американских индейцев только подтверждает данный тезис.