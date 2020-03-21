В Одесском горсовете подумывают приостановить льготы на бесплатный проезд и другие «нежданчики» от Минсоцполитики

«Поездки пенсионеров» в период карантина вызывают конфликты в общественном транспорте и дебаты в социальных сетях. В Одесском горсовете подумывают приостановить льготы на бесплатный проезд. Но это не останавливает получателей субсидий, боящихся отказов в льготе из-за не предоставления документов или просрочки платежей. Едущие в отделения банков и органы социальной защиты штурмуют общественный транспорт.

Спровоцировали эти массовые передвижения субсидиантов – чиновники Минсоцполитики, нарушая Закон Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» от 17.03.2020 р. № 530-ІХ (далее — Закон № 530). Он опубликован в газете «Голос України» от 17.03.2020 р. № 51 и вступил в силу.

Автоматическое сохранение и продление субсидий предусмотрено там в п. 5 раздела II. «Заключительные положения», где Кабмину предписано:

« …в двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить принятие нормативно-правовых актов и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов, необходимых для урегулирования общественных отношений, связанных с установлением карантина, в том числе по:

• недопущению прекращения предоставления жилищных субсидий на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19);

• назначения жилищной субсидии на следующий период для всех без исключения домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем периоде, без их обращения…»

Кроме этого, п.3 Закона №530 четко указывает:

«На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

• начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

• прекращение / приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме;

• принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащее на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного выполнения решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

• принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения».

Напомним, карантин установлен https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19 п.1 Постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».