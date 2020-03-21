Кличко не исключил, что Киев могут закрыть на въезд и выезд

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает ужесточения карантинных мер в столице. Как сообщил городской глава в ходе брифинга во вторник, 24 марта, сегодня ситуация еще контролируется, но, если она резко начнет ухудшаться, то у властей не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры.

"Максимально ограничивать передвижения по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу. Все это – возможно. Но сегодня многое зависит и от киевлян. Если они будут выполнять правила ограничений, введенных, обострения ситуации можно избежать",

– сказал Кличко.

Также мэр заявил, что на сегодняшний день все профильные государственные органы должны присоединиться к контролю за состоянием здоровья людей, которые возвращаются в Украину из-за границы.

"В последние дни в столицу спецрейсом из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Преимущественно в аэропорт "Борисполь". Меньшая часть – на железнодорожный вокзал столицы. Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции, столица остается один на один",

– уточнил Кличко.Он добавил, что все прибывающие должны находиться две недели дома на самоизоляции. Кроме того, они должны нести ответственность за нарушение карантина.

"Должны понимать, какую будут нести ответственность за нарушение этого обязательства. Потому что сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу",

– считает городской глава, отмечая, что большинство заразившихся коронавирусом киевлян инфицировалиь за границей.

Кроме того, он обратился к Министерству внутренних дел с просьбой усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер. А также – предприятиями и учреждениями – за выполнением ими мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников.

Напомним, у нескольких граждан Украины, которые были эвакуированы из-за границы в столичный аэропорт "Борисполь", экспресс-тест на коронавирус дал положительные результаты.