Кличко не исключил, что Киев могут закрыть на въезд и выезд

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает ужесточения карантинных мер в столице. Как сообщил городской глава в ходе брифинга во вторник, 24 марта, сегодня ситуация еще контролируется, но, если она резко начнет ухудшаться, то у властей не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры.
Также мэр заявил, что на сегодняшний день все профильные государственные органы должны присоединиться к контролю за состоянием здоровья людей, которые возвращаются в Украину из-за границы.
Он добавил, что все прибывающие должны находиться две недели дома на самоизоляции. Кроме того, они должны нести ответственность за нарушение карантина.
Кроме того, он обратился к Министерству внутренних дел с просьбой усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер. А также – предприятиями и учреждениями – за выполнением ими мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников.
Напомним, у нескольких граждан Украины, которые были эвакуированы из-за границы в столичный аэропорт "Борисполь", экспресс-тест на коронавирус дал положительные результаты.