В НБУ рассказали о кредитных каникулах для бизнеса

Национальный банк изменит постановление №351, которое дает возможность упростить банкам предоставления бизнесу кредитных каникул из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола с банковским сектором, сообщает Finclub в среду, 25 марта.

"Кредитные каникулы - для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса", - сказала Рожкова.

Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты, отметила она.

"Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение процентов или тела кредита. "Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время", - предупредила топ-менеджер НБУ.

Отмечается, что часть банков уже начала процесс реструктуризации таких кредитов, не дожидаясь утверждения новой регуляции НБУ.