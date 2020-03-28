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Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

Категория: Новости / Культура и искусство

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

 

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

Это уже далеко не первая обложка перспективной украинки. Профессиональная модель Анастасия Бондарчук стала главной героиней весеннего номера глянца L'officiel.

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

Анастасия в свои 14 лет добилась серьезных результатов в модельном бизнесе - в прошлом году стала лицом ювелирного бренда Иракли Макацария «Makatsaria Jewelry», являлась главной героиней клипа «Она Такая" популярной латиноамериканской группы RUMBERO'S, многократно становилась лицом обложек бизнес-глянца, каталога проекта «гордость и Красота Украины» и многих других.

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

Сейчас в Настином послужном списке уже 5 обложек международного глянца, L'officiel в том числе. Она также вошла 100 самых успешных детей Украины по результатам прошлого года.

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

Кстати, по данным наших источников, Анастасия должна была уже второй раз стать лицом ювелирного бренда «Makatsaria Jewelry» и лететь в Грузию на съемки, но в связи с распространением коронавируса, вылет пришлось отменить.

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL

 

Галерея

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Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
Молодая одесская модель украсила обложку L’OFFICIEL
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