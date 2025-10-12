В следующем году Марине Абрамович исполнится 80 лет, и самая влиятельная художница перформативного жанра не собирается сбавлять обороты. Она привезла в Великобританию спектакль с провокационной реконструкцией балканских эротических обрядов.

Она просидела в тишине напротив зрителей более 700 часов. Она предлагала публике делать с ее телом все, что им заблагорассудится, используя гвозди, спички и даже заряженный пистолет.

Она ложилась внутрь горящей деревянной звезды и чуть не задохнулась; съела 1 кг меда, а затем выпила 1 л красного вина, прежде чем совершить членовредительство; оставалась неподвижной, пока огромная змея скользила по ее телу; кричала до потери голоса; а недавно предложила посетителям протиснуться сквозь обнаженных моделей.

Она известна тем, что использует собственное тело как средство для своих работ, расширяющих границы, испытывая пределы психической и физической выносливости, и все это во имя искусства.

Теперь Марина Абрамович, самый влиятельный в мире мастер перформанса, собирается приступить к своей последней и самой масштабной работе - проекту, который, по ее словам, превосходит все ее предыдущие работы.

"Балканская эротическая эпопея" открывается 9 октября в Aviva Studios в английском Манчестере, Англия, и до 19 октября сербская художница будет исполнять свой новый четырехчасовой ритуал.

Оживленный актерским составом из более чем 70 исполнителей, включая певцов, танцоров и музыкантов, "Балканская эротическая эпопея" исследует эротизм, духовность и традиции родины Марины Абрамович. В нем есть сцены, в которых женщины демонстрируют свои вагины ("Пугая богов, чтобы остановить дождь"), используют свои груди, чтобы "пробудить землю" в местах захоронения ("Массаж груди"), и 16-футовые проекции пенисов ("Волшебные зелья").

"В нашей сегодняшней культуре все эротическое мы называем порнографией", - сказала Абрамович в заявлении для прессы. "Балканская эротическая эпопея - самая амбициозная работа в моей карьере. Это дает мне возможность вернуться к моим славянским корням и культуре, обратиться к древним ритуалам и разобраться с сексуальностью в связи со Вселенной и вопросами нашего существования, на которые нет ответов". Она добавляет: "Через этот проект я хотела бы показать поэзию, отчаяние, боль, надежду, страдания и отразить нашу собственную смертность".

Зрители могут свободно бродить по залу, надеясь приблизиться к ответу на вопрос: для чего на самом деле нужны наши тела?

Посмотрите некоторые кадры из закулисья:







