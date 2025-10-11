В Ивано-Франковской области капитально отремонтируют 22 километра дороги Ивано-Франковск - Быстрица, которая может стать альтернативной дорогой к горнолыжному курорту "Буковель". Ожидаемая стоимость работ составляет 2,4 млрд грн.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Речь идет об участке протяженностью примерно 22 км между селами Пасечная и Быстрица через село Зеленая. Капитальный ремонт осуществит Служба восстановления и развития инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Тендер на ее ремонт объявили в сентябре 2025 года. Из бюджета громады на капремонт дороги выделили миллион гривен и готовы предоставить еще 4 млн грн. Поляницкая громада также готова софинансировать на эти работы.

Как рассказал "Суспільному" председатель Пасичнянской общины Андрей Гунда, эту дорогу построили в 1980-х годах и с тех пор делали только косметический ремонт. Согласно тендерной документации, дорогу планируют расширить до 8 м, забетонировать подпорные стенки у рек, обустроить тротуары и проложить подземные коммуникации, говорится в публикации.

"По словам главы Поляницкой общины Николая Поляка, горнолыжный курорт "Буковель", который расположен возле Быстрицы, планирует масштабное расширение в сторону села. Сейчас от курорта к Быстрице ведет грунтовая дорога, которая еще не введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении.





"Мы будем пользоваться этой дорогой после того, как туристический комплекс пойдет в село Быстрица. Тогда она будет задействована и введена в эксплуатацию. Это будет маршрут Надворная - Пасечная - Быстрица - Буковель - Надворная", - рассказал Николай Поляк





"Это будет такое кольцо, по которому смогут проехать туристы. Сейчас основная дорога Надворная - Поляница перегружена - километровые очереди", - сказал он.

Есть основная из Надворной в Буковель, дорога из Надворной в Быстрицу через Пасечную - альтернативная.

Пресс-секретарь Службы автодорог области Людмила Стражник отметила, что дорога Пасечная - Быстрица станет первым капремонтом в области за время полномасштабного вторжения.

"Эта дорога не относится к объекту критической инфраструктуры, однако есть мосты. Капитальный ремонт предусмотрен на 14 мостах. И еще там есть водопропускные трубы, там тоже предусмотрена замена их и другие работы", - сообщила она.

"Нынешние приоритеты - это обеспечение логистики для доставки необходимых грузов, для подвоза раненых, для других работ, которые в условиях военного времени являются приоритетными. Есть определенные объекты на той дороге, которые тоже требуют особого внимания, поэтому дорога имеет определенное приоритетное значение", - уверяет Стражник.

Владельцы "Буковеля" планируют построить два новых курорта в Карпатах - в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Курорты будут расположены рядом с "Буковелем" и станут фактически его продолжением.

Кроме этого, центр курорта хотят масштабно реконструировать. Работы планируют начать в 2026 году, добавляет ZAXID.NET.

"Буковель" - крупнейший горнолыжный курорт Украины, который частично находится в госсобственности. Согласно данным аналитической системы YouControl, сейчас ООО "Буковель" принадлежит Оксане и Захару Палицам, экс-жене и сыну нардепа Игоря Палицы, которые прописаны в Швейцарии, отмечает сайт.

Напомним:

В горном регионе Львовщины на автодороге Сколе - Славское в населенном пункте Гребенев построят мост через реку Опир. Дорога Т-14-24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами и является важной для развития туризма, экономики и социальной инфраструктуры в горном регионе.

Ранее сообщалось, что на Львовщине на автомобильной дороге Сколе - Славское сразу несколько дорожных бригад ведут строительные работы на 5 мостовых переходах.

Полицейские разоблачили преступную группу, которая незаконно завладела землями вблизи туристического комплекса "Буковель".





