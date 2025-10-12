Під знаком вдячності: у столиці відкрили пам’ятний знак воїнам логістичного забезпечення ЗСУ

У День відзначення фахівців логістичного забезпечення Збройних Сил України на Алеї захисників України під Аркою Свободи українського народу відбулася урочиста подія — відкриття пам’ятного знаку «Сили логістики».

Цей символ став виявом вдячності суспільства тим, хто тримає армію в русі — забезпечує її пальним, технікою, спорядженням, ремонтом і всім необхідним як у тилу, так і на передовій. Пам’ятний знак, спроєктований військовослужбовцем Культурних сил Дмитром Басовим, увічнює бойовий шлях усіх, хто служить у лавах логістів, а також тих, хто вже «навічно в строю». Це місце пам’яті, гордості й глибокої поваги до людей, котрі своєю щоденною працею зміцнюють обороноздатність держави.

Під час церемонії вперше прозвучала «Пісня військових логістів», автором якої є молодший сержант, поет і виконавець співаної поезії Олександр Клец. Його твір став ще одним символом єдності, духу та невидимого фронту, який забезпечує перемогу. Пісня увійде до офіційних комунікацій Сил логістики ЗСУ, звучатиме під час публічних заходів, презентацій і відеороликів.

Своєрідним історичним акцентом церемонії стало привітання гостей старшого лейтенанта Владислава Повторейка, командира взводу охорони та оборони, учасника бойових дій, який з’явився у обладунках лицаря доби Битви під Оршею. Цей образ нагадував про давні українські перемоги, зокрема ту, що була здобута завдяки вдалим логістичним рішенням.

Музичну частину заходу прикрасив мультиінструменталіст Максим Бережнюк, який виконав на дудах низку середньовічних і барокових творів, а також презентував оригінальну інтерпретацію «Пісні військових логістів».

Окремою частиною події стала демонстрація сучасного речового забезпечення військовослужбовців — амуніції, камуфляжу, новітніх зразків бронежилетів, у тому числі спеціально адаптованих для жінок-військових. Серед експонатів — гвинтівка зразка 1891 року з колекції Музею стрілецької зброї, евакуйованого з Бахмута, що нині відновив роботу на новій локації, а також безпілотний авіаційний комплекс «А1 СМ Фурія», який прибув із фронту на ремонт. У церемонії відкриття взяли участь командувач Сил логістики Збройних Сил України генерал-майор Володимир Карпенко, перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації полковник Микола Швець, начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ полковник Дмитро Заїка, архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, військовослужбовці, ветерани та громадськість.

Відкриття пам’ятного знаку стало не лише урочистим актом, а й визнанням внеску кожного логіста — воїна, який, непомітний для широкого загалу, є основою стійкості та життєздатності українського війська.